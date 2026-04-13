No las tires: 3 formas de transformar sillas rotas

El hogar siempre necesita de algunos trabajitos de remodelación, mantenimiento o decoración. La idea es no dejar que se deteriore ni que adquiera una estética descuidada, por lo que unos pequeños mimos cada año vienen bien para darle nuevo aire.

El cambio de muebles, pintura y decoración suelen ser las acciones más implementadas en este sentido. Es por eso que a través de la Inteligencia Artificial (IA) se hacen tantas consultas relacionadas con este tema, con el fin de conocer ideas para todos los presupuestos existentes.

Reciclar y reutilizar en 2026

En esta oportunidad, la aplicación Gemini destaca al reciclaje como una de las acciones más recomendadas para aplicar en el hogar. Con un presupuesto bajo, afirma esta tecnología, se pueden hacer grandes cosas por nuestro hogar y sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente.

En 2026, afirma la IA de Google, el reciclaje y la reutilización han dejado de ser una actividad artesanal para convertirse en un modelo de consumo estandarizado. Cada vez más personas priorizan el acceso a objetos reparables y modulares, extendiendo el ciclo de vida de los productos y reduciendo drásticamente la huella de carbono individual.

¿Cómo transformar sillas rotas?

La creatividad y la imaginación van de la mano del reciclaje y la reutilización. Gemini destaca eso y en esta oportunidad invita a transformar sillas rotas en vez de tirarlas a la basura. “Si tienes sillas que ya no sirven para sentarse, no hace falta que terminen en la basura”, expresa.

Esta Inteligencia Artificial precisa que con un poco de creatividad, esos restos de madera o metal pueden convertirse en piezas únicas y funcionales para el hogar. Tras lo señalado, comparte tres ideas para darles una segunda vida a esas sillas rotas que tienes en casa:

El respaldo como toallero o perchero de pared: Si el asiento está destruido pero el respaldo sigue intacto, puedes separarlo del resto de la estructura.



Cómo hacerlo: Corta el respaldo a ras, líjalo y píntalo de un color vibrante.

Uso: Atorníllalo directamente a la pared del baño o del recibidor. Los travesaños horizontales sirven perfectamente para colgar toallas, bufandas o incluso revistas.

Mini biblioteca o estante flotante: Esta opción es ideal para sillas que aún conservan las patas delanteras y un trozo del marco del asiento.



Cómo hacerlo: Corta la silla de modo que solo quede el respaldo y unos 10 o 15 centímetros del asiento. Al fijar este "medio asiento" a la pared, se convierte en una repisa con un diseño muy original.

Uso: Es perfecto para colocar libros de noche junto a la cama o pequeñas plantas en el salón.

Columpio para el jardín: Si la estructura de la silla es sólida pero las patas están rotas o disparejas, puedes eliminarlas por completo.

