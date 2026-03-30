El paso a paso para hacer un tratamiento de hidratación y fortalecer uñas quebradizas

El cuidado de las uñas es muy importante debido a que a través de su estado general se pueden apreciar situaciones adversas de salud, falta de nutrientes o hábitos que pueden estar dañándolas. El mundo de la moda sabe de ello y es por eso que abundan los productos para su protección.

Noticias Michoacán del 27 de marzo 2026

Sin embargo, el auge de la manicura ha llevado a muchas personas a recurrir a procedimientos de manera más periódica por lo que las uñas están más expuestas a cambios que años atrás. Es en este punto que la Inteligencia Artificial (IA) ayuda a conocer un poco más sobre ellas y, en esta oportunidad, centra su atención en las uñas quebradizas.

¿Por qué se debilitan las uñas?

Gemini precisa que el debilitamiento de las uñas, conocido como fragilidad ungueal, suele ser el resultado de factores externos que agotan la queratina y la humedad natural. “El contacto frecuente con agua, el uso de detergentes fuertes o productos de limpieza sin guantes, y la aplicación constante de esmaltes o quitaesmaltes con acetona deterioran las capas de la uña, volviéndola quebradiza y propensa a descamarse”, remarca la IA.

#skincare #skincaretips #dermatologia #uñas #nails #cuidadodeuñas ♬ sonido original - Dr.Mariano.Jaramillo👨🏻‍⚕️ @drmarianojaramillo ¿Tienes las uñas quebradizas, débiles o no te crecen?💅🏼 Esto principalmente se da por los trastornos alimentarios, las frecuentes inflamaciones o irritaciones en las zonas de las uñas, todo esto pueden llevar a que tus uñas estén débiles, no te crezcan o se quiebren con facilidad. ¡Pero hoy menciono el tratamiento más efectivo para este problema! ⬇️ 1️⃣ Como primera opción es la Suplementación Oral en Cápsulas: Aminote, Pilopentan y Pilexil. 💊 Como segunda opción es la Suplementación a través de los siguientes alimentos: Cereales, Nueces, Huevos, Maní, Palta y Leche. 🥑🥚🥜🥛 2️⃣ Usa Lacas que contengan Glicerina, Propilenglicol y Urea (colocar en las noches), lo más importante es que uses Vaselina para tus uñas.🧴️🌜 3️⃣ Usa Minoxidil al 5% como Laca para Uñas, ayudará a fortalecerlas como a su crecimiento (usar tanto de día como de noche durante 3 a 6 meses). 🧴🌜 👨🏻⚕️ No te olvides soy dermatólogo, sígueme para tener los mejores consejos para el cuidado de la piel, @dr.marianojaramillo tu dermatólogo. 💡 . . Si te gusta este tipo de contenido, déjanos saber con un me gusta 👍, un comentario o siguenos y compartir con quien más lo necesite. Recuerda no automedicar y seguir estas recomendaciones bajo la supervisión de un médico dermatólogo. 📌Agenda tu cita con los mejores: 📲 988801855 📍Calle Carabobo 106, distrito: San Miguel (ref. altura de la cuadra 2 de escardó) . . #cuidadodelapiel

Además, Gemini pone de relieve las condiciones climáticas extremas y el lavado excesivo de manos como una contribución a este proceso de deshidratación. Factores biológicos como el envejecimiento natural, cambios hormonales o ciertas condiciones de salud también pueden reducir la velocidad de crecimiento y el grosor de las uñas, haciéndolas más finas y frágiles ante cualquier impacto o presión cotidiana, añade.

¿Un tratamiento para hidratar y fortalecer uñas?

Esta Inteligencia Artificial advierte que para recuperar la salud de tus uñas y combatir la fragilidad, es fundamental combinar una limpieza profunda con una hidratación intensiva.

Gemini afirma que las uñas quebradizas suelen ser señal de deshidratación o de exposición constante a químicos y agua. Es por eso que comparte una guía paso a paso para un tratamiento reparador que puedes realizar en casa:

Preparación y limpieza suave: Antes de aplicar cualquier tratamiento, la superficie debe estar limpia para que los nutrientes penetren correctamente.



Retira restos de esmalte: Usa un quitaesmalte sin acetona, ya que la acetona reseca drásticamente la queratina de la uña.

Corte y limado: Si las uñas están muy quebradizas, mantenlas cortas para evitar que se enganchen. Lima siempre en una sola dirección con una lima de cartón o de vidrio para no separar las capas de la uña.

Baño de aceites nutritivos: Este es el paso más importante para aportar flexibilidad y evitar que se partan.

La mezcla: En un recipiente pequeño, mezcla partes iguales de aceite de oliva (hidrata) y aceite de almendras o de coco (fortalece).



El proceso: Sumerge las puntas de tus dedos durante 10 a 15 minutos. Si quieres un efecto extra, añade unas gotas de limón para ayudar a blanquear posibles manchas.

Masaje: Al terminar, no laves tus manos de inmediato. Masajea el aceite sobrante en las cutículas y sobre la placa de la uña para estimular la circulación.

Mascarilla fortalecedora natural: Si buscas un refuerzo estructural, el ajo es un aliado clásico por su contenido en azufre.



Opción A (Casera): Tritura un diente de ajo y mézclalo con un poco de brillo de uñas transparente. Déjalo reposar un día antes de usar.

Opción B (Tratamiento directo): Frota medio diente de ajo directamente sobre las uñas desnudas, deja actuar 5 minutos y retira con agua.

Sellado de hidratación: Después del aceite, es vital "sellar" esa humedad.

