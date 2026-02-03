Tres cortes de pelo lacio para mujer que rejuvenecen y son fácil de peinar; son ideales si tienes más de 45 años

Elegir un buen corte de cabello a veces puede ser una tarea muy complicada, pues hay muchos factores que hacen de esta decisión todo un ritual, como elegir el estilo, largo e incluso el modo en que lo quieres peinar.

Es común que a cierta edad quieras cambiar completamente de look y estilo, es algo que toda la vida has hecho, y estar cerca o pasar los 40’s puede ser tu nuevo impulso para lucir diferente y aprovechar tus puntos fuertes y lucir ese estilo que siempre has querido.

Cortes de cabello en tendencia que te harán lucir más joven y que son fáciles de peinar:

Clavicut (Melena a la clavícula): Este corte con la melena a la clavícula se está convirtiendo en el furor de este 2026 debido a su capacidad de estilizar el rostro de manera sencilla, aportando movimiento sin tanto peso, pero a la vez sin ser tan largo, lo que genera que las facciones resalten, dando una vista sofisticada.

Long Bob con capas invisibles: Si no quieres tener el cabello tan corto, las capas invisibles o el estilo de "precisión deshecha" aportan un gran volumen y aire entre las hebras sin que se note el corte, dándole movimiento y frescura a tu cabello. Una de sus grandes ventaja es que es muy fácil de peinar y mantenerlo.

Pixie Largo: Si prefieres un estilo “más práctico” de cabello corto, el Pixie en una versión un poco más largo es ideal para lucir más joven y fresca. Al dejar más longitud en la parte superior, permite jugar con el lacio para crear un look moderno, haciendo un gran match con el estilo relajado y a la vez ordenado que este corte ofrece.

Es importante que elijas un corte de cabello que sobre todo te guste a ti misma, el estilo puede ser una cuestión complicada de llevar, aunque si lo portas con seguridad, tu cabello siempre lucirá bien.