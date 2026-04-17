El truco más efectivo para recuperar el brillo del cabello en solo cinco minutos

El cuidado del cabello no solo nos demanda visitar periódicamente a nuestra estilista preferida o emplear los productos que están en tendencia. Muchos simples pasos que podemos emplear como hábitos sirven para protegerlo ante todos los factores que pueden afectarlo.

¿Sergio Sepúlveda o Mauricio Barcelata? Revive la polémica que pudo salirse de control en el Sin Palabras

Son muchas las problemáticas que pueden presentarse cuando del cabello se trata. Ya sea a la hora de cortarlo o peinarlo, pueden aparecer señales de que algo no está bien y la pérdida de su brillo es una de las situaciones más comunes.

¿Por qué el cabello se pone opaco?

La Inteligencia Artificial (IA) es la que en esta oportunidad nos ayuda a saber que el cabello pierde su brillo natural principalmente debido al daño en la cutícula, que es la capa externa protectora de la fibra capilar. “Cuando el cabello está sano, las escamas de la cutícula permanecen planas y alineadas, permitiendo que la luz se refleje de manera uniforme; sin embargo, factores como el uso excesivo de herramientas de calor, procesos químicos agresivos y la exposición prolongada al sol o al cloro levantan estas escamas”, precisa Gemini.

Esta aplicación de IA detalla que esto crea una superficie irregular y porosa que absorbe la luz en lugar de reflejarla, resultando en una apariencia mate y áspera al tacto. Gemini añade que, además del daño estructural, la falta de hidratación y la acumulación de residuos juegan un papel crucial en la opacidad del cabello.

¿Cómo recuperar el brillo del cabello?

Gemini no solo resalta esta problemática, sino que afirma que para recuperar la luminosidad, es fundamental realizar limpiezas profundas ocasionales que eliminen estos sedimentos y aplicar tratamientos nutritivos que ayuden a sellar la cutícula nuevamente.

En este marco, esta Inteligencia Artificial revela que para devolverle la vitalidad y el brillo al cabello de forma casi instantánea, el método más efectivo y respaldado por profesionales de la belleza es el enjuague de sellado ácido con agua fría. A continuación, Gemini explica cómo aplicarlo paso a paso para ver resultados en exactamente cinco minutos:

El método del enjuague ácido: La falta de brillo suele ocurrir porque la cutícula (la capa externa del cabello) está abierta o levantada, lo que impide que la luz se refleje. El ácido ayuda a cerrar esa cutícula de inmediato.

