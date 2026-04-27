El truco del limón para que tú ropa se perciba más perfumada después del lavado

Durante generaciones, las abuelitas se han encargado de compartir sus remedios caseros, los cuales han sido corroborados por las nuevas generaciones. Uno de ellos es el famoso truco del limón, para que la ropa se perciba más perfumada.

Ventaneando | Programa completo 27 de abril de 2026

Para que puedas disfrutar de textiles con un gran aroma después del lavado, te detallaremos qué debes hacer; el truco es muy sencillo y ampliamente recomendado por las abuelas.

¿Qué pasa si le pongo limón a la ropa?

El truco del limón es más sencillo de lo que parece, ya que sus propiedades te pueden ayudar a eliminar las manchas de la ropa y al mismo tiempo aportar un gran aroma después del lavado. Para que tu prenda se perciba más perfumada, pueden intentar con los siguientes pasos:

Corta rodajas de limón. Metemos en una bolsa de tela o nylon, sellamos. Así evitaremos que las rodajas salgan disparadas a todos lados durante el lavado. Junto a las piezas sucias metemos la bolsa y dejamos que el electrodoméstico haga toda la tarea. Se encargará de exprimir sus aceites naturales y jugos. Sacamos de la lavadora y dejamos secar.

No olvides que, además de eliminar los malos olores al sacarlo de la lavadora, también te ayudará a eliminar las manchas de sudor que pueda tener, siendo una gran alternativa para incorporar en tus textiles.

¿Qué debo considerar al usar limón en la ropa?

Aunque el truco del limón es muy funcional, hay que tener cuidado, ya que su uso puede poner en riesgo cierta ropa. Previamente en las prendas de lana, seda o telas delicadas, evita usarlo, ya que puede resultar muy intenso para sus fibras y perjudica su aspecto.

Antes de usarlo, aplica una pequeña cantidad de limón en la zona afectada; así podrás ver cómo reacciona el textil ante el ácido, ya que podría ser perjudicial en ciertas telas. Con este tip podrás usarlo para que se perciba más perfumada tu prenda favorita; no esperes más y comienza a aplicarlo para ver los resultados después del lavado.