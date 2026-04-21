El truco de limpieza que debes usar al lavar tu ropa para que dure más tiempo

Lavar tu ropa es una de las tareas domésticas base que muchos de nosotros hemos realizado, pero se destaca por ser una acción infravalorada que, al no hacerse correctamente, ponemos en riesgo la calidad y la durabilidad del textil.

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Para que dure más tiempo tus prendas favoritas, te detallaremos un truco de limpieza que debes usar, el cual muchas veces suele pasar desapercibido. Toma nota de las recomendaciones.

¿Cuál es la manera correcta de lavar la ropa?

Al lavar tu ropa, es usual que tengas la principal idea de que la mejor manera es hacerlo al derecho o por la parte externa, ya que se tiene la imagen de que es la zona más sucia, debido a que se encuentra expuesta, pero no es así.

En realidad, la tela interior que queda cerca de la piel suele tener una mayor suciedad, ya que se encuentra expuesta a células muertas, restos de los desodorantes, sudor y bacterias, por lo que el detergente y el agua actúan directamente sobre las zonas más afectadas.

Por otro lado, se menciona que al lavar las prendas al revés, hacemos que dure más tiempo, ya que prevenimos que se empiecen a formar bolitas de tela, protege el color original y, cuando tiene algún tipo de estampado (impreso, bordados o con tejidos especiales), los protegemos de su desprendimiento. Un truco de limpieza que debes usar en tus cargas de ropa para que luzcan impecables.

¿Cómo lavar la ropa y que huela rico?

Si al lavar tu ropa quieres que tenga un buen aroma y dure más tiempo la fragancia, puedes incorporar media taza de bicarbonato de sodio para el lavado y agrega el suavizante en el último enjuague; de esta manera eliminarás el mal olor que pueda tener la prenda.

Con el truco de limpieza que te explicamos, lograrás que los estampados y el color de tu ropa perduren más, evitando que rápidamente sean desechadas, además de lograr que tenga un aroma más agradable.