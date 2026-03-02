Este truco en el shampoo te ayuda a cambiar tu cabello desde la raíz

Es muy cierto que son muchas las mujeres que hacen cualquier tipo de remedio para lucir un cabello mucho mejor, más sano o más brilloso. Y es que, en internet se pueden encontrar todo tipo de recomendaciones y en esta ocasión hablaremos de un hack que te va a ayudar a lucir una melena sorprendente.

Si en algún momento has sentido que tu cabello se siente pesado, sin volumen, que ha perdido la personalidad, aquí te vamos a compartir un secreto ideal para que vuelva a lucir de forma increíble desde el primer momento.

Truco para lucir un cabello sorprendente

De acuerdo con los expertos, todo se tratará de exfoliar el cuero cabelludo, esto quiere decir que se va a liberar la raíz grasa, residuos de producto, contaminación y células muertas. Y es que si se mezcla un poco de tu shampoo con azúcar, se crea una exfoliación suave que va a darle un brillo único a tu melena.

Y es que, los granos de este ingrediente actúan como micro partículas que desprenden la acumulación de todo aquello que tu cabello no necesita y que, por el contrario, lo está dañando todos los días, pero también le da una limpieza profunda que termina con las células muertas.

El principal resultado que vas a tener al poner un poco de azúcar en tu shampoo para el cabello, es que lo vas a sentir más ligero desde la raíz, también va a recuperar su movimiento natural.

Además, con el paso de los días vas a tener una menor acumulación de grasa, ya que ayuda a mantener los poros más limpios, dando una sensación de frescura por más tiempo. Finalmente, también ayuda a la absorción más efectiva de los tratamientos capilares para el cabello.

