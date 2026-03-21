Con estos trucos podrás tener tu cabello más grueso y con volumen

En esta temporada se utilizarán cortes y peinados con mucho volumen por lo que es un gran problema para quienes tienen el pelo fino. Con algunos trucos podrás engrosar tu cabello.

Noticias Bajío del 20 de marzo 2026

De acuerdo con los especialistas el secreto está en trabajar tres aspectos: el corte, la técnica de peinado y los productos adecuados. Con un correcto corte de pelo vas a poder levantar la raíz y con productos agregar textura.

¿Cómo tener cabello grueso?

Elige un corte que le dé densidad a tu cabello

En este sentido debes tener en cuenta que los cortes rectos o ligeramente despuntados son ideales para dar la ilusión de mayor grosor; puedes incorporar un fleco o mechones que enmarquen el rostro; pueden aportar dimensión y hacer que el cabello luzca más abundante.

Cambia la raya de tu cabello

Otro truco interesante es el de correr la raya hacia un lado. Al romperse la caída natural del cabello pues se generar un volumen inmediato. Incluso puedes alternar la raya de vez en cuando para evitar que el cabello se acostumbre a una sola dirección.

Seca el cabello con técnica

La técnica consiste en inclinar la cabeza hacia abajo o levanta las raíces con un cepillo redondo mientras aplicas calor. Dirigir el aire hacia la raíz crea ese efecto de elevación que hace toda la diferencia. Recuerda siempre finalizar con aire frío para fijar el volumen.

Usa productos para darle volumen al pelo

El uso adecuado de los productos es importante para darle cuerpo al cabello pero no dejarlo pesado. Puedes optar por espumas ligeras, sprays texturizantes y champús en seco son grandes aliados.

Tu cabello se verá más grueso.

Juega con el tono y efectos

Para engrosar tu cabello puedes usar mechas, reflejos o técnicas como el balayage crean contraste y profundidad. El color no solo transforma el tono, también aporta dimensión.

Cuida lo que aplicas después del lavado

Evita productos demasiado pesados como aceites densos o acondicionadores en exceso en la raíz. Intenta optar por fórmulas ligeras y enfoca la hidratación en medios y puntas.

Considera aliados

Por último, puedes ayudarte con extensiones ligeras o pequeños postizos. Actualmente existen opciones muy naturales que se integran perfectamente con tu cabello.