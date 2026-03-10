El maquillaje sigue siendo una de las herramientas más importantes a la hora de complementar un look. Los trazos que cada año se renuevan motorizados por las tendencias de la moda, permiten conseguir diseños que no solo impactan en el rostro completo, sino que pueden hacer especial foco en la mirada.

Las ocasiones para lucir ciertos diseños de maquillajes abundan y las primeras citas son un claro ejemplo. Se trata de la primera impresión ante la persona que nos atrae y es por eso que lucir el delineado adecuado puede ayudarnos a impresionar a quienes tenemos adelante.

¿Cómo comunica el maquillaje?

En la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA) está colaborando a la hora de crear el look perfecto, dependiendo de la ocasión. “El maquillaje es una de las formas más antiguas y directas de comunicación no verbal”, remarcó Gemini.

“No solo se trata de estética, sino de una herramienta poderosa para proyectar identidad, estados de ánimos y roles sociales”, añade la IA. Esta tecnología entiende que el maquillaje "habla" en diferentes niveles y puntualiza en la proyección de la identidad y la pertenencia, la psicología del color y la corrección y simetría del tono de la piel.

¿Cómo lograr impresionar en la primera cita?

Gemini precisa que el delineado es una de las herramientas más poderosas para transformar la mirada. En este punto, precisa que para una primera cita, la clave suele ser un equilibrio entre impacto y naturalidad, logrando que los ojos se vean más abiertos y expresivos.

Ante lo señalado, la Inteligencia Artificial comparte 3 trucos de delineado de ojos para impresionar en la primera cita:

El "tightlining" o delineado invisible: Ideal si buscas un aspecto natural pero con pestañas que parezcan mucho más densas y oscuras. Consiste en delinear la línea de agua superior (justo debajo de las pestañas de arriba).



El truco: Usa un lápiz de larga duración o waterproof. Levanta suavemente el párpado y rellena los huecos entre la base de las pestañas.

Resultado: Define el ojo de forma casi imperceptible, dándole profundidad sin que parezca que llevas mucho maquillaje.

El "foxy eye" con sombra: Esta técnica alarga y levanta la mirada de forma muy elegante, evitando la rigidez del delineador líquido tradicional que a veces puede cuartearse con el paso de las horas.



El truco: En lugar de usar un plumón, utiliza una brocha biselada pequeña y una sombra café oscuro o gris. Traza una línea fina desde el último tercio del ojo hacia afuera y difumina ligeramente hacia arriba. No olvides añadir un toque mínimo en el lagrimal para un efecto felino.

Resultado: Un efecto lifting suave y sofisticado que funciona de maravilla tanto de día como de noche.

El delineado para párpado caído (técnica del diamante): Si al abrir el ojo tu pliegue oculta el delineado, esta técnica es la solución definitiva para que la línea se vea recta y perfecta en todo momento.

