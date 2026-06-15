¿Quién es el cocinero ELIMINADO de hoy 14 de junio de MasterChef 24/7?

La incertidumbre se apodera del público y de los participantes de MasterChef 24// ya que este 14 de junio de 2026 es Domingo de Eliminación y uno de los cocinero estaría viviendo sus últimos minutos dentro de la cocina más famosa de México. Tras una semana de retos, victorias inesperadas y errores que han puesti en riesgo a varios consursantes, las especulaciones sobre quien podría convertirse en el quinto eliminado no dejan de crecer en las redes sociales.

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Aunque aún no se ha revelado el nombre del cocinero que se une a la lista de los eliminados, se ha iniciado la conversación digital donde internautas han evaluado el desempeño de cada uno de los participantes, sin embargo, cabe destacar que cada uno tendrá que hacer su mejor platillo esta noche si no quiere retirarse.

¿Quién es el participante eliminado de MasterChef 24/7de hoy 14 de junio 2026?

Cabe recordar que de los 18 participantes que quedan, hay 10 de ellos con Delantal Negro, esto quiere decir que tienen que demostrar esta noche porqué merecen estar una semana más dentro de MasterChef 24/7, por lo que su platillo tendrá la decisión final junto con el paladar de los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena, por lo que hasta el momento todos los participantes que acudirán esta noche a la parrilla: Lancer, Michelle, Carmen, Pablo, Flor, Ricardo, Luis, Daniela, Julio y Diego están en riesgo de abandonar el reality culinario.

in embargo, existe la posibilidad de que uno de ellos se salve, esto con el apoyo del público a través de la votación que se abrió en la página oficial de MasterChef 24/7 o que puedes hacer en este enlace dando click, recuerda que tienes 10 votos que puedes repartir o dar solo a un participante, ssin embargo, estos deben ser dados lo antes posible ya que durante la transmisión, en cualquier momento nuestra conductora Claudia Lizaldi podría decir que se cierran votaciones, así que no te quedes sin la oportunidad de apoyar y comienza a votar.