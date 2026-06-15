Esta es la mejor forma de pegar un tip para alargar tu uña

Pegar un tip es una gran forma de alargar tu uña, en especial si deseas obtener una manicura alargada y estilizada en cuestión de segundos. Es importante conocer cómo debemos hacer su aplicación, con la finalidad de que permanezca en el dedo por más tiempo y tenga un acabado natural.

¡Así respondió Cynthia Klitbo a quienes critican su relación con uno de 30 años!

Si deseas hacerlo desde casa, entonces quédate, porque te detallaremos la mejor forma en que puedes hacer su aplicación, técnica que te va a ahorrar varios dolores de cabeza.

¿Cómo pegar el tip en la uña?

El pegar un tip para alargar tu uña puede parecer muy difícil, pero no lo es; es cuestión de que seas paciente para obtener un buen resultado. Para que lo intentes en tu casa, consigue los materiales adecuados:

Empujador de cutícula.

Lima 100/180 y una 180 o 240

Cepillo para manicura.

Tips.

Adhesivo para uñas

Corta uñas.

Al tener todo lo anterior, podemos hablar sobre la mejor forma para hacer su aplicación; para ello usamos la técnica de @ariann.studio. Realiza los siguientes pasos para pegar el tip:

Empuja suavemente la cutícula. Rebaja la punta de tu uña con ayuda de una lima 100/180 Lima la superficie con la otra lima de 180/240. Con el cepillo elimina todos los residuos que se hayan generado. Mide los tips basándote en el tamaño de tu uña, basándote en los extremos, los cuales deben ir correctamente adheridos a la uña natural. Aplica el adhesivo en la pestaña que hay en el tip. Ingresa primero los extremos para poder dejar caer el cuerpo de la extensión Recorta la uña, dale la forma que quieras. Finalmente, lima suavemente la unión para que se funda con tu manicura natural y listo, puedes hacer su decoración con gel semipermanente.

¿Cómo se quita un tip?

Si después de varias semanas ya te quieres retirar el tip y la decoración que te hiciste, solamente deberás cortar la uña, limar el brillo con algodón bañado en acetona, dejar en remojo la uña con papel aluminio envuelto y esperar 20 minutos. Pasado el tiempo, verás que se habrá ablandado; puedes repetir el proceso si aún sigue muy duro.

Con todos los pasos podrás alargar tus uñas al instante, usando la mejor forma para adherir el producto y que permanezca por más tiempo; recuerda ser paciente para un mejor resultado.