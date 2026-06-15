Fueron revelados los tres Chefs invitados que llegaron al mundo de MasterChef 24/7 este domingo 14 de junio

Lo prometido es deuda y en la gala de eliminación de este domingo 14 de junio por fin fueron reveladas las tres celebridades que volvieron a la cocina más poderosa de México para ayudar a los cocineros con mandil negro a subir al balcón y permanecer una semana más en MasterChef 24/7. Te invitamos a conocerlos a continuación.

Diego Fernández, Honorina y Mónica Dionne vuelven a pisar MasterChef México

La gala de eliminación comenzó con el regreso de tres cocineros que tienen bastante historia en Masterchef México y es que la conductora Claudia Lizaldi presentó a Diego Fernández, Honorina y Mónica Dionne con el público que sintonizaba la transmisión de esta noche.

Diego Fernández, quien fue el gran triunfador de MasterChef Junior 2017, tuvo la encomienda de llevar al equipo azul, conformado por Lancer, Luis y Flor, a la victoria.

Hablando precisamente del 2017, la gran ganadora de esta edición, Honorina Arroyo, volvió al reality show para liderar al equipo amarillo (Diego, Ricardo y Daniela) y hacerlo subir al balcón de MasterChef 24/7.

Finalmente y representando a MasterChef Celebrity del año 2023, la reconocida actriz Mónica Dionne, quien ocupó el quinto lugar de su edición, regresó para ayudar a Pablo, Michelle y Carmen a que permanezcan una semana más en reality show.

Cabe señalar que Ixdit, como la actual portadora del Pin del Chef, fue quien repartió a los cocineros con mandil negro con sus respectivos capitanes y también mandó a Julio directamente al último reto de la gala de eliminación de esta noche.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al nuevo portador del Pin del Chef, quien tendrá que tomar difíciles decisiones a lo largo de toda esta semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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