Último domingo de eliminación en Exatlón México: esta atleta dejaría la competencia el 10 de mayo 2026

Este 10 de mayo inició la cuenta regresiva en Exatlón México 2026 previo a la Gran Final, donde la tensión se llevará al límite dentro de los circuitos de la Batalla de Supervivencia, ya que, varias atletas se han colocado como las favoritas del público y ahora luchan por asegurar su lugar en la última semana del reality deportivo.

Mientras los Equipos Rojo y Azul se juegan el todo por el todo, una nueva eliminación amenaza con romper alianzas y desequilibrar a una agrupación, así como dejar afuera a una de las competidoras durante la eliminación femenil de esta noche.

Los nombres de Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Jazmín Hernández del Equipo Rojo se han convertido en tendencia gracias a su fuerza, velocidad y capacidad para resistir la presión en los momentos más importantes de la temporada.

Mientras que Evelyn Guijarro y Katia Gallegos del Equipo Azul se han convertido en las protagonistas absolutas, pues su resistencia, fuerza, habilidades y carácter las han llevado a ser las dos mujeres que se mantienen en un equipo debilitado por número de atletas, por lo que sus nombres también se colocan entre los favoritos para salir victoriosos este domingo.

¿Quién será la eliminada de este domingo 10 de mayo de Exatlón México 2026?

Tras la eliminación del pasado 3 de mayo, donde Benyamin Saracho abandonó la competencia, las mujeres tomaron aún más relevancia dentro de ambos equipos pues en esta Batalla de Supervivencia aún continúa viva la rivalidad entre los Rojos y Azules, especialmente ahora que la final está cada vez más cerca por lo que cada atleta se encuentra vulnerable para salir esta noche.

Las mujeres no solo han demostrado velocidad, puntería y estrategía dentro de Exatlon México, también han demostrado estar llenas de historias de disciplina que las han llevado a ser las favoritas por luchar por un campeonato por lo que su participación de hoy sera determinante para continuar, sin embargo, un simple error podría llevar a cualquiera de las atletas a despedirse de su sueño de llegar a la gran final.