3 técnicas para rizar las pestañas y lograr un efecto largo y abundante sin usar postizas

Unas pestañas bien rizadas pueden transformar por completo la mirada, aunqjue muchas personas optan por las pestañas postizas para conseguir un efecto impactante, existen técnicas fáciles y efectivas que ayudan a dar longitud, volumen y curvatura de forma natural en la mirada.

Y aunque suene que se trata de técnicas costosas, lo mejor es que puedes realizarlas desde casa con productos que probablemente ya tienes en tu rutina de maquillaje y son un básico.

3 técnicas para lograr unas pestañas largas y abundantes

1.- Rizar antes de aplicar el rimel

El primer paso para conseguir una curvatura duradera es utilizar un rizador de pestañas cuando estas estén completamente limpias y secas. Coloca el rizador lo más cerca posible de la raíz sin pellizcar la piel y presiónalo suavemente durante unos 10 segundos. Después, repite el movimiento a la mitad de las pestañas para crear una curva más natural. Otra técnica está el utilizar la cuchara e incluso puedes combinar las técnicas, primero riza con la cuchara y despúes con el rizador.

2.- Aplicar el rimel en forma de zigzag

Una vez que las pestañas estén rizadas, aplica una máscara de pestañas desde la raíz hasta las puntas realizando un ligero movimiento en zigzag. Esta técnica distribuye mejor el producto, separa cada pestaña y aporta una sensación de mayor volumen. Para generar más volumen puedes aplicar hasta tres capas, solo deja secar por completo entre una y otra capa.

3. Usa el calor de forma segura para fijar la curvatura

Un truco muy utilizado por maquillistas consiste en calentar ligeramente el rizador o la cuchara con el aire tibio de una secadora durante unos segundos antes de usarlo. Es importante comprobar primero la temperatura con la mano para evitar quemaduras en el parpado. El calor ayuda a que la curvatura dure por más tiempo, de manera similar a cómo una plancha fija el peinado del cabello.