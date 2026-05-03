Estos son los 5 trucos para refrescar el hogar sin usar aire acondicionado en el verano

Aunque aún estamos en primavera, el clima ya se percibe similar al del verano, donde los hogares se hacen más calurosos. Para ciertas personas, el aire acondicionado se convertirá en su mejor alternativa, pero podría ocasionar un costo elevado en el pago del servicio de energía.

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Es así que te vamos a explicar 5 trucos que puedes hacer para refrescar el hogar de forma eficaz; toma nota de todas las opciones que te vamos a explicar para que las pongas a prueba.

¿Cómo refrescar mi casa?

En algunas zonas de México, el uso de aire acondicionado no es muy común, por lo que puede ser complejo soportar las temperaturas del verano. Para que puedas soportar el aumento del clima, te detallaremos 5 trucos que puedes usar para refrescar el hogar de forma eficaz y económica:

Aprovecha el frío matutino: De 6 am a 8 am, abre las ventanas; realiza lo mismo por las noches antes de dormir; lograrás que el aire frío entre a casa.

Bloqueo solar: Por las tardes, que la luz del sol entre por tu ventana; cerramos con cortinas y persianas, evitaremos que se genere más calor, el cual es causado por los rayos y el vidrio.

Ventilador con hielo: En un tazón con hielo y sal gorda, colocamos frente a un ventilador y deja que toda la tarea de enfriamiento se haga.

Plantas: Las plantas son fundamentales al momento de enfriar el hogar.

Reduce la temperatura interna: Apaga todos los aparatos electrónicos que no necesitan estar conectados o cambia las bombillas por luz LED.

¿Cuál es el truco japonés para dormir fresco?

Hay un truco japonés que muchas personas han usado, el cual te ayudará a dormir fresco por las noches, logrando un mejor descanso. Para ello hay que ingresar la funda de almohada, cobijas, sábanas, pijamas o camiseta en el congelador por 30 minutos para después usarlo.

Aunque el efecto no es permanente, es una gran opción para poder obtener un sueño rápido evitando el calor del verano. Aun así, puedes usar los 5 trucos para refrescar el hogar sin aire acondicionado y con una mayor duración.