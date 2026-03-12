Uñas efecto manzana: 5 diseños que te harán lucir fresca y en tendencia durante la primavera 2026

La primavera del 2026 promete ser una estación bastante calurosa, y si quieres evocar a la frescura en cada uno de tus looks las uñas efecto manzana podrían ser la opción perfecta para que no solo logres este efecto si no para que también te veas en tendencia. Aquí te presentamos cinco diseños para que estés preparada y con las mejores ideas al momento de llegar con tu manicurista.

1 y 2: Recrea la cáscara de la manzana: El acabado traslúcido y casi jugoso, inspirado en los colores naturales de una manzana roja dará luminosidad a tus manos pero de una forma sutil.

|Cortesía Pinterest

3 y 4: Los rojos suaves, combinados con el sutil color verde y amarillo, hacen un efecto casi de marmoleo en las uñas, dando un diseño que se sale de lo convencional. El acabado tipo glossy jelly es esencial para este tipo de diseños.

|Cortesía Pinterest

5: Algunas propuestas para las uñas efecto piel de manzana llevan consigo gotas transparentes o pequeños relieves con efectos que emulan el water drop, un toque especial que le añade frescura al diseño y colores que por sí mismos suman a la estética natural de este efecto.

|Cortesía Pinterest

¿Por qué las uñas efecto manzana son tendencia para la primavera del 2026?

Las uñas con el efecto manzana o tipo piel de manzana son perfectas para la primavera del 2026 porque se acomodan al mood de ligereza, brillo saludable y naturalidad, muy adecuadas a combinar si lo que te atrae es el clean loook o estilos parecidos a este, que emulan lo más posible la simpleza pero a la vez la pulcritud, delicadeza y modernidad.