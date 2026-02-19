El calor se comienza a sentir y eso sólo significa una cosa: estamos a escasas semanas de darle la bienvenida a la primavera, una de las épocas más calurosas y coloridas del año. Si quieres hacer match con la temporada, a continuación, te mostramos 12 diseños de uñas que serán tendencia en la primavera de 2026: son sencillas y fáciles de hacer, pero se ven súper bonitas y elegantes. ¡Checa nuestras inspiraciones!

12 diseños de uñas que serán tendencia en primavera 2026: son sencillas y elegantes

Checa estos 12 diseños de uñas para recibir la primavera 2026 con una manicura increíble que hará lucir tus uñas bonitas y elegantes:



Uñas amarillas: si hay un color que define a la primavera, sin duda, es el amarillo, por lo que este tono NO puede faltar en tu manicura esta temporada. Ya sea en una base lisa, con brillitos o estampados pequeños, en un acabado en cromo o francés. ¡Las posibilidades son infinitas! Mira estas 4 ideas:

Estampados florales: los estampados florales quedan perfectos en primavera. Lleva estos diseños a tus uñas. Puedes intentar con naturaleza muerta en miniatura o diseños pequeños, hechos a mano y con pincel. Cualquier opción que elijas hará que tus manos luzcan 100% aesthetic esta temporada. Checa estas 4 inspiraciones:

Con relieve en 3D: si prefieres algo más elaborado, pero igual de elegante, te recomendamos un acabado con relieve. Intenta que los diseños en 3D estén presentes sólo en algunas uñas y no en todas. De lo contrario, tu manicura se verá exagerada y perderá ese toque de elegancia. Checa estos 4 diseños:

¿Cuándo inicia la primavera en 2026?

Este año, la primavera en México dará inicio el viernes, 20 de marzo, con el equinoccio en el hemisferio norte, por lo que aún tienes un par de semanas para pensar en el diseño que más te guste y agendar cita con tu manicurista de confianza. Además, esta fecha también resalta por ser el día en el que se regalan las famosas flores amarillas. No dejes pasar la oportunidad de tomarte una foto aesthetic con tu ramo y, de paso, presumir esas uñas de impacto.