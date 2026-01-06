20 diseños de uñas francesas fuera de lo común, para verte elegante y original en la oficina

No existe un tipo de manicura que resulte tan clásico, elegante y femenino que las uñas francesas. Como nunca va a pasar de moda, permite que cada cierto tiempo le demos un giro o busquemos formas originales de llevarlo. Por eso, te mostramos algunos diseños de uñas francesas que son fuera de lo común pero se mantienen sofisticadas y bellísimas.

20 diseños de uñas francesas totalmente inesperados y elegantes

1. Efecto milky

Comenzamos con un diseño que desafía las expectativas con la manicura francesa porque el color blanco no solo está en las puntas, sino también en el resto de la uña; sin embargo, en la parte de abajo se distingue un efecto milky que está muy de moda.

2. En color vino

Aunque las uñas francesas se distinguen por la combinación de rosa con blanco, en la actualidad se usa una diversidad muy grande de tonos para las puntas. Por ejemplo, aquí tenemos un tono súper bonito que se asemeja al vino.

3. Uñas francesas con cambio total de color

Este diseño es mucho más atrevido porque no solamente cambia el tono de las puntas sino también la base. Puedes adecuarlo a tonalidades que combinen con tu guardarropa o con tus colores favoritos. Los tonos neutros o sólidos se adecúan más a la oficina .

4. Con moños

El estilo coquette no se ha ido a ningún lado y para muestra tenemos este ejemplo. Aquí sí se mantiene la combinación de colores clásica, pero con algunos dibujos y un patrón de puntitos en dorado.

5. Uñas púrpura sofisticadas

El minimalismo y la elegancia clásica se puede alcanzar con los tonos más sobrios, como este púrpura que se usó en las puntas para la manicura francesa.

6. Uñas francesas dark

Si quieres unas uñas tan oscuras como tu alma, aquí tienes una excelente opción. Otra variación con las uñas francesas clásicas es el corte pues, mientras lo más típico es la punta cuadrada, aquí es ovalada.

7. Uñas francesas con cromo

Para un toque más glam y atrevido, ¿qué tal un acabado estilo cromo en la base de la uña? Como la tonalidad es la misma, no resulta tan extravagante y el diseño se mantiene neutro.

8. Con glitter

Si tienes un evento importante pronto, aquí tenemos un diseño que incorpora glitter en las puntas. Es festivo, pero sencillo y elegante.

9. Con punta traslúcida

No podemos dejar de ver este diseño de uñas francesas con "doble punta" y con un acabado de estilo transparente. Los bordes están destacados en dorado.

10. Con puntas mini y dibujos

Las puntas diminutas para la manicura francesa no dejan de estar de moda y dan un toque muy fresco a este estilo clásico. Para añadirle todavía más originalidad, en este ejemplo se incluyó un dibujo de frutitas diminutas.

11. En tono metálico

Esta idea mantiene la sofisticación del manicure francés pero le añade textura, brillo y un toque muy interesante.

12. Uñas francesas espresso

A esto es lo que llamamos llevar más allá el concepto. En estas uñas con temática espresso, la punta luce un tono fuerte marrón y el resto tiene un tono claro pero con acabado "glaseado".

13. En negativo

|Crédito. @tipsntoesbytaty

A veces no es necesario hacer demasiado para dar un aspecto súper original a tus uñas . Aquí, por ejemplo, se mantiene una sola tonalidad y el estilo francés se identifica únicamente por una línea metálica.

14. Con corazones

Esta es otra forma de cambiar ligeramente el diseño clásico. Con el ejemplo que aquí vemos, la única diferencia clave es un corazón súper coqueto hecho en un solo trazo.

15. Con una estrella al centro

Añadir dibujos en tu clásica manicura francesa no debería resultarte intimidante. Solo es cuestión de acomodarlos de manera precisa, mantener la sencillez en el trazo y elegir figuras pequeñas.

16. Uñas francesas multicolor

Así como está de moda usar otras tonalidades en tu manicura francesa, también se vale experimentar con diferentes colores en un mismo diseño.

17. Con animal print

|Crédito: Instagram. @linstantbeaute_dechloe

¿Quién dijo que el animal print no podía aplicarse a la manicura francesa? Y no solo eso, sino que se le puede poner un poquito de brillo.

18. Al estilo escocés

|Crédito: Instagram. @naiilsavenue

Este diseño nos fascinó porque imita el aspecto del tartán escocés en rojo y en verde, dentro de un manicure de estilo francés. Se ve precioso, elegante y original.

19. Con brillo en la base

El brillo en tus uñas no solo puede incorporarse en la punta, sino también sobre la base. En este ejemplo se emplearon aplicaciones con textura.

20. Con degradado

21. Mix de tendencias