Ni rojo ni ‘nude': Las uñas ‘Rose Water’ son el secreto para unas manos elegantes

En un momento donde las tendencias de manicura se inclinan hacia lo natural y luminoso, surge un estilo que promete convertirse en el nuevo favorito de 2026: las uñas Rose Water. Este tono inspirado en el agua de rosas combina un rosa suave con un acabado translúcido y brillante.

A medio camino entre el nude y los rosas más intensos, esta manicura rosa logra un efecto delicado que realza la belleza natural de las manos. Su acabado pulido y ligeramente húmedo genera una apariencia luminosa, ideal para quienes buscan una estética elegante y atemporal.

Manicura Rose Water: 3 formas elegantes de llevar diseño de uñas rosa

La nail artist internacional Harriet Westmoreland señala que los acabados brillantes y suaves ayudan a que las manos se vean más jóvenes y cuidadas.



Rose Water glossy: uñas en rosa translúcido con acabado ultra brillante tipo gel. Es la versión más minimalista, perfecta para lograr manos prolijas y luminosas.

Rose Water con efecto chrome: incorpora un leve acabado nacarado o cromado que refleja la luz de forma sutil, elevando el diseño con un toque moderno.

Rose Water con micro francesa: una base en tono agua de rosas combinada con una línea ultra fina en la punta en blanco o rosa más intenso, logrando un look delicado y sofisticado.

Uñas Rose Water: la tendencia minimalista y elegante de la manicura en 2026

El auge de las uñas Rose Water responde a una tendencia más amplia que prioriza la naturalidad, los acabados luminosos y los colores suaves. Este estilo se aleja de los tonos intensos como el rojo y también del nude tradicional, ofreciendo una alternativa fresca que combina lo mejor de ambos mundos.

El manicurista de celebridades Tom Bachik explica que los tonos rosados translúcidos son extremadamente versátiles porque se adaptan a cualquier tono de piel y a cualquier ocasión. Además, su similitud con el color natural de la uña permite que el crecimiento sea menos visible, lo que hace que la manicura luzca impecable por más tiempo.

El resultado es una manicura elegante, fácil de mantener y perfecta para cualquier estación del año. Las uñas Rose Water se consolidan así como el nuevo básico del 2026: sofisticadas, luminosas y naturalmente favorecedoras.