5 diseños de uñas francesitas que serán tendencia este otoño 2026

El mundo del nail art es algo muy buscado por las mujeres, teniendo en cuenta que hace referencia al embellecimiento de las uñas aplicando diversos diseños sobre las mismas, aplicando brillos, colores, extensiones, colores, entre otros. A medida que va pasando la temporada, se impone un nuevo diseño de uñas que elegirán las mujeres para lucir más elegantes, y en este caso, lo que va a imponerse durante otoño, son las clásicas francesitas y te dejaremos cinco diseños que debes aplicar.

Exatlón México | “Claramente, entramos tristes": Doris detalla que es triste que uno del Equipo Azul se haya ido en el Duelo de Eliminación

A medida que van pasando las estaciones y la temporada, los diseños de uñas irán cambiando según el momento del año en el que nos encontramos, ya que variará de acuerdo a los colores que sean tendencia, como así también el modelo que buscarán. A su vez, el nail art es una de las mejores formas de estar a la moda y que tiene como principal objetivo centrarse en las uñas de las manos aplicando diversos productos.

Qué son las uñas francesitas

Uno delos diseños de uñas más conocidos de todos y que nunca pasa de moda son las francesitas, que hace referencia a un diseño y estilo clásico y elegante que consiste en pintar la base de la uña con un tono natural y destacar el borde libre de la punta con una línea de color. Por eso, durante este otoño, te compartiremos cuáles son los cinco estilos de francesitas que podrás llevar.

5 diseños de uñas francesitas que son tendencia en este otoño

Francesitas contraste de colores: tienes que sustituir la base clara y minimalista por un azul bebé y será una forma de reinventar las francesitas y agregar tonos burdeos en las puntas

Varios colores: puedes combinar varias tonalidades de verde y marrón y apostar por una diferente para cada uña y es una forma sencilla y original de llevar una manicura francesa

puedes combinar varias tonalidades de verde y marrón y apostar por una diferente para cada uña y es una forma sencilla y original de llevar una manicura francesa Francesitas animal print: el estampado de serpiente encuentra el hueco en las uñas durante este otoño y debes optar por una base rosa y encima unos tonos burdeos para crear una combinación original