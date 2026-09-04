4 perfumes deliciosos para utilizar en otoño

Estamos a pocos días de que comience el otoño por lo que las tendencias van cambiando. Uno de los factores que cambia es el uso de las fragancias demasiadas frescas ya que cuando las temperaturas bajan se recomienda usar perfumes con notas de vainilla, ámbar, maderas, especias y flores intensas, que pueden aportar una sensación más envolvente y sofisticada.

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Elegir una fragancia adecuada no es tarea fácil por lo que te vamos a contar las más recomendadas y que, además tienen una gran duración. Cabe destacar que la duración depende mucho del tipo de piel y la concentración.

¿Cuáles son los mejores perfumes para el otoño?

Cèdre Secret de Kenzo

Aquí nos encontramos con una fragancia unisex que combina la frescura floral del azahar con un corazón protagonizado por el cedro y un fondo cálido de haba tonka. Esta mezcla amaderada y ligeramente dulce es ideal para los días frescos, además te hará sentir muy elegante. El valor en México oscila entre 2,500 y 3,500 pesos mexicanos.

Crystal Noir de Versace

Otra opción es Crystal Noir que es ideal para quienes buscan un aroma intenso y misterioso. Contiene pimienta, jengibre y cardamomo que aportan un inicio especiado, mientras que el coco, la gardenia y la peonía ofrecen un toque cremoso y floral. Por otro lado, el sándalo, el almizcle y el ámbar dan un fondo cálido ideal para la época. El valor es de 2,629 pesos, aunque puede variar según la tienda.

Boujee Kitty Caramel Milk | 22 de Kayali

Luego tenemos esta fragancia que combina caramelo, caramelo salado, leche y coco con un corazón de chocolate blanco, crema, vainilla y malvavisco. Su fondo de caramelo, almizcle y sándalo crea una sensación dulce y reconfortante, ideal para los días fríos. En México, su precio parte de aproximadamente 800 pesos.

Devotion de Dolce&Gabbana

Por último, tenemos esta recomendación de una fragancia cálida y dulce que tiene una combinación de limón confitado, panacota, flor de azahar, ron y vainilla. Es un gran acierto para el otoño ya que tiene aromas dulces con un toque sofisticado. La presentación de 100 ml tiene un costo estimado de 3,690 pesos mexicanos.

¿Cómo colocar el perfume correctamente?

Para que tu perfume dure más tiempo debes aplicarlo correctamente. Los puntos claves son los siguientes:

