Por qué poner un vaso de agua bajo la cama, según el Feng Shui

En la búsqueda de equilibrio y armonía dentro del hogar, el Feng Shui ofrece prácticas simples que prometen influir en la energía cotidiana. Una de ellas es colocar un vaso de agua debajo de la cama antes de dormir.

Aunque puede parecer un gesto simbólico, esta tradición tiene un trasfondo profundo dentro de la filosofía oriental. Según especialistas en Feng Shui, este ritual está relacionado con la limpieza energética y el descanso reparador.

"El agua actúa como un elemento que absorbe las cargas densas del ambiente, especialmente durante la noche, cuando el cuerpo y la mente entran en un estado más vulnerable", explica la consultora internacional Lillian Too, reconocida autora en esta filosofía china.

El significado del agua en el Feng Shui y su uso en rituales cotidianos

Dentro del Feng Shui, el agua representa la fluidez, la renovación y la circulación de la energía vital o Chi. Es un elemento asociado con la introspección, la calma mental y la capacidad de adaptación. Por eso su presencia en el hogar debe ser estratégica.

Expertos como el maestro Joey Yap señalan que el agua puede utilizarse en rituales cotidianos para armonizar espacios y promover sensaciones de equilibrio. Desde fuentes decorativas hasta recipientes discretos, su uso apunta a desbloquear energías estancadas.

En este contexto, colocar un vaso de agua bajo la cama se interpreta como una forma de "capturar" las tensiones acumuladas del día. Este ritual suele realizarse con agua limpia en un recipiente transparente y se debe dejar durante la noche para desechar por la mañana.

¿Por qué poner un vaso de agua bajo la cama?

Colocar un vaso de agua bajo la cama, especialmente a la altura de la cabecera o el centro, tiene como objetivo absorber energías negativas que pueden interferir con el descanso. Esta práctica puede contribuir a generar una sensación de alivio emocional y claridad mental al despertar.

Sin embargo, los especialistas advierten que no todos los lugares del hogar son adecuados para colocar agua. Hay que evitar ubicar recipientes en baños, ya que es un espacio donde la energía tiende a dispersarse. Tampoco hay que hacerlo en la cocina, donde el elemento fuego predomina y puede generar desequilibrio.

Asimismo, no se recomienda colocar agua estancada en rincones oscuros o descuidados, ya que podría simbolizar bloqueo en lugar de fluidez. El Feng Shui no se basa en soluciones mágicas, sino en la intención y el orden del entorno.