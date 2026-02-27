El ritual de Mhoni Vidente para atraer abundancia desde el 1 de marzo

Según las opiniones de algunos conocedores en la materia, el mes de marzo es clave en la búsqueda de atracciones de riqueza y oportunidades laborales, amorosas y hasta espirituales. Por ello, Mhoni Vidente hace un llamado para realizar este ritual con huevo rojo el próximo domingo 1 de marzo. Presta atención a los detalles y no dejes escapar esta oportunidad de atraer abundancia en el futuro inmediato.

¿Qué ingredientes se necesitarán para realizar el ritual de atracción de abundancia?

La experta en los asuntos de horóscopos indicó que el mes de marzo es el mes cabalístico por excelencia. En ese sentido, hizo hincapié en realizar este ritual de atracción de abundancia. Se indica que con la realización de estos puntos, se abren puertas en el ámbito de la prosperidad, en lo laboral y en el dinero específicamente.

Dado que el 20 de marzo inicia la primavera, este mes se asocia con el renacimiento y la energía de la primavera habla de la reinvención. En ese sentido, se llama a confiar que el manifestar una casa, mejoras laborales, éxito económico y demás cuestiones… es clave para encontrar puertas abiertas.

Tequila, ron o mezcal

Agua bendita

Canela en polvo

Una veladora blanca

Incienso de sándalo

Cerillos de madera

Un huevo rojo

Un plato forrado con papel aluminio

Una copa de cristal con agua

Tres billetes de la misma denominación

Perfume personal

Perfume “Pájaro Macúa” o “Doble Suerte Rápida” (si así se desea)

Esencia de girasol, ruda o hierbabuena (si así se desea)

¿Cómo se hace el ritual de abundancia del 1 de marzo 2026?

Como punto importante, se indica que los billetes deben ser de la cantidad más alta posible y que se encuentren en buen estado. Y así debe ejecutarse el ritual: