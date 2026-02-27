El ritual de Mhoni Vidente para atraer abundancia desde el 1 de marzo
Febrero llegó a su fin y marzo se espera con la ilusión de vivir una mejora en general. Por ello, Mhoni Vidente ofrece esta opción para atraer abundancia.
Según las opiniones de algunos conocedores en la materia, el mes de marzo es clave en la búsqueda de atracciones de riqueza y oportunidades laborales, amorosas y hasta espirituales. Por ello, Mhoni Vidente hace un llamado para realizar este ritual con huevo rojo el próximo domingo 1 de marzo. Presta atención a los detalles y no dejes escapar esta oportunidad de atraer abundancia en el futuro inmediato.
¿Qué ingredientes se necesitarán para realizar el ritual de atracción de abundancia?
La experta en los asuntos de horóscopos indicó que el mes de marzo es el mes cabalístico por excelencia. En ese sentido, hizo hincapié en realizar este ritual de atracción de abundancia. Se indica que con la realización de estos puntos, se abren puertas en el ámbito de la prosperidad, en lo laboral y en el dinero específicamente.
Dado que el 20 de marzo inicia la primavera, este mes se asocia con el renacimiento y la energía de la primavera habla de la reinvención. En ese sentido, se llama a confiar que el manifestar una casa, mejoras laborales, éxito económico y demás cuestiones… es clave para encontrar puertas abiertas.
- Tequila, ron o mezcal
- Agua bendita
- Canela en polvo
- Una veladora blanca
- Incienso de sándalo
- Cerillos de madera
- Un huevo rojo
- Un plato forrado con papel aluminio
- Una copa de cristal con agua
- Tres billetes de la misma denominación
- Perfume personal
- Perfume “Pájaro Macúa” o “Doble Suerte Rápida” (si así se desea)
- Esencia de girasol, ruda o hierbabuena (si así se desea)
¿Cómo se hace el ritual de abundancia del 1 de marzo 2026?
Como punto importante, se indica que los billetes deben ser de la cantidad más alta posible y que se encuentren en buen estado. Y así debe ejecutarse el ritual:
- La persona debe untar el huevo rojo con su perfume y pasarlo por todo el cuerpo. Esto mientras reza un Padre Nuestro y un Ave María. Las oraciones son pidiendo cuidado del mal de ojo, energías negativas o envidias.
- Terminado ese primer paso, el huevo se envuelve en papel aluminio y se tira en un sitio lejos de tu hogar.
- Posteriormente los tres billetes se impregnan con perfume y un poco de esencia, esto para frotarlos en las manos y pasarlos por el cuerpo en forma de cruz. Allí se debe pensar en atraer crecimiento económico, estabilidad financiera y/o prosperidad. Y en el paso final de dicho punto, se colocan los billetes en la copa con agua.
- Alrededor de la veladora blanca se colocará la canela en polvo (simbolizando el dinero) y se encenderá el incienso de sándalo. Inmediatamente después se encenderá la veladora y se concretarán rezos pidiendo 31 días de marzo llenos de salud, riqueza y protección espiritual. Es importante que la veladora se consuma por completo, lo que tardará entre 3 y 5 días.
- Y como paso concluyente, se debe sacar los billetes de la copa, se secarán y se utilizarán en gastos como compras de la casa o pago de servicios. Esto ocasionaría un incremento de ganancias de hasta siete veces más.