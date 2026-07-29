Cómo hidratar la piel grasa sin que aparezcan brillos molestos: Consejos clave

Siempre es una buena ocasión para lucir bien y es que la imagen que mostramos al mundo es la primera impresión que todos tienen al establecer contacto. Esto es lo que motiva a muchas personas a ocuparse minuciosamente de su vestimenta, el estilo de peinado, el diseño de la manicura y el maquillaje que utilizarán.

Exclusiva: Pablo Ruiz recuerda el bullying y la discriminación que sufrió a los inicios de su carrera

En este último punto, los cosméticos tienen una gran influencia en el resultado final de cómo nos vemos. En el mundo de la belleza se considera al maquillaje como una de las herramientas más versátiles y que, debido a la gran cantidad de productos y técnicas de aplicación, puede llevar nuestra imagen a otro nivel.

¿Qué es la piel grasa?

El maquillaje no es solo el uso de productos y su mera aplicación. Se deben de tomar en cuenta diversos factores para lograr los objetivos que nos proponemos. En esta oportunidad, el foco lo ponemos sobre la piel grasa que, según la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos), es el resultado de que las glándulas de grasa (sebaceas) produzcan demasiado aceite.

En este punto, los expertos de esta entidad afirman que lo más importante que se puede hacer para la piel grasosa es mantenerla limpia, usando agua caliente y jabón o un limpiador sin jabón. De todos modos, la consulta en esta oportunidad gira en torno al uso de maquillaje y cómo poder hidratar este tipo de piel sin que aparezcan brillos molestos.

¿Cómo hidratar la piel grasa?

Tras lo señalado, expertos en belleza remarcan que hidratar la piel grasa suele parecer una contradicción para muchas personas, pero la deshidratación obliga a las glándulas sebáceas a producir aún más grasa como mecanismo de defensa. En este punto, precisan que el secreto para mantener el rostro libre de brillos no es eliminar la hidratación, sino aportar agua sin añadir aceites:

Reglas de oro para hidratar sin aportar grasa

Busca texturas en gel o emulsionadas (Oil-Free): Olvídate de las cremas densas o untuosas. Elige formulaciones a base de agua, gel fluido o hidro-gel que se absorban en segundos sin dejar capa oclusiva.

Prioriza ingredientes humectantes



Ácido hialurónico: Retiene el agua en la piel sin aportar peso ni grasitud.

Niacinamide (Vitamina B3): Regula la producción de sebo, calma el enrojecimiento y reduce la apariencia de los poros diluidos.

Glicerina y Aloe Vera: Humectan y refrescan de forma ligera.

Aplica la crema con la piel ligeramente húmeda

