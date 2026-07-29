Por lo general, los niños aprenden a ir solos al baño entre los 18 meses y los 3 años. Ello representa uno de los principales retos tanto para los pequeños como para los padres de familia. Si bien no es tarea nada sencilla y requiere de un largo proceso, estas 3 ideas de decoraciones de Paw Patrol y Bluey pueden ser grandes opciones para este espacio, al que le puedes decir adiós al minimalismo con 3 ideas modernas.

Decorar el baño con elementos inspirados en personajes infantiles como Paw Patrol o Bluey puede aumentar el interés de los pequeños por ir al baño solos todos los días, siempre y cuando se tengan condiciones de seguridad en el espacio, donde puedes reemplazar la clásica pila de toallas con estas 5 ideas que lo hacen ver más elegante.

Los niños pueden entrenar para ir al baño solos cuando presentan ciertas señales, como:



Permanecen secos durante más tiempo

Expresen la necesidad de ir al baño.

3 ideas para decorar el baño de ‘Paw Patrol’ o ‘Bluey’ para que los niños aprendan a ir solos|IA

Las decoraciones para que los niños vayan solos al bañ

1. Temática Paw Patrol: Se puede optar por vinilos, tapetes antideslizantes y organizadores inspirados en los colores característicos de la serie animada como rojo, azul, amarillo y naranja. Se recomienda instalar tapetes con base antiderrapante para disminuir el riesgo de caídas, ya que el baño es uno de los espacios donde ocurren más accidentes de pequeños relacionados con superficies mojadas. Además, mantener jabones, toallas y papel higiénico al alcance del niño les favorece en el proceso.

2. Paredes de Bluey: Otra opción es la de pintar las paredes del baño con tonos azul, naranja, crema y celeste, inspirada en el estilo de la serie animada. Se pueden agregar cuadros con ilustraciones originales de perros, nubes, árboles o globos. Cabe destacar que el mobiliario de los pequeños debe ser estable, apropiado a su estatura, a fin de prevenir accidentes.

3. Accesorios: Puedes incorporar dispensadores de jabón fáciles de usar, ganchos bajos para las toallas y espejos colocados a la altura del niño. También pueden utilizarse calcomanías originales con estrellas, huellas o personajes creados por la familia para señalar los pasos de la rutina: bajar la ropa, utilizar el inodoro, limpiar correctamente, descargar el agua y lavarse las manos.