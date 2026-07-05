Hora límite para salvar a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7 hoy 5 de julio del 2026

A pocas horas de concluir una semana más de MasterChef 24/7 los nervios comienzan a apoderarse de los participantes y sobre todo de los que se encuentran en riesgo de abandonar el reality culinario, por lo que hoy se preparan para presentar sus mejores platillos y asegurar una semana más, pero también ponen sus esperanzas en ser salvados por el público, por lo que ahora inicia la participación del televidente y pueda salvar a su cocinero favorito.

Recordemos que para este domingo, hay 10 participantes con Delantal Negro, sin embargo, solo 9 son los que se encuentran en la lista de votaciones ya que, Flor quien forma parte de esta lista no aparece en las votaciones, ya que, Nora la castigó directamente con el temido mandil sin oportunidad de votaciones, por lo que ahora su salvación dependerá de ella y sus platillos.

¿Quiénes son los participantes que están en riesgo de salir este Domingo de Eliminación?

Tras una semana de difíciles retos los Chefs, Zahie Téllez, Adrián Herrera. Alfonso “Poncho” Cadena concluyeron con la lista de los participantes que portarían el Delantal Negro y se presentarían este domingo a concinar y reiterar su sazón y amor por la cocina y salvarse, sin embargo, durante el programa el públucio puede ayudar a su cocinero favorito para que pueda mantenerse dentro de la cocina más famosa de México y esto es a través de las votaciones que se han abierto desde el viernes pasado.

Si aún tienes dudas sobre si tu cocinero está en riesgo, a continuación te dejamos la lista de los participantes por los que puedes votar el día de hoy, 5 de julio del 2026.

Luis

Jazmín

Camila

Claudia

Emmanuel

Diego

Lancer

Carmen

Michelle

¿Cómo y dónde puedo votar por mi cocinero favorito para que no salga de MasterChef 24/7?

Para los participantes con Delantal Negro, este Domingo de Eliminación es un día decisivo, ya que sabén que puede ser su última participación dentro del reality culinario, sin embargo, en tus manos está el poder de cambiar el rumbo de su estancia gracias a tu apoyo que puedes hacer mediante la votación que aún se mantiene abierta y puede hacerla através de la página oficial de MasterChef 24/7 o dando click aquí .

Una vez que ingleses a la página puedes repartir tus 10 votos entre varios participantes o solo pueden ir a una persona, si tu deseo es seguir apoyando puedes obtener más puntos una vez que hayas concluido con la votación, debajo aparecerá un texto que dice: VOTOS EXTRAS ahí serás acreedor a 10 puntos y puedes hacer el mismo proceso de votación.