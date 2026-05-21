Decoración de paredes: 5 ideas low cost para renovar tu hogar
Cómo transformar las paredes de tu casa sin gastar de más. Estas 5 ideas low cost te ayudarán a conseguirlo.
Estamos cada vez más cerca de llegar a la mitad del 2026 y muchos hogares siguen sufriendo modificaciones que buscan seguir tendencias internacionales de embellecimiento. Colores, materiales y técnicas se unen para darle a cada casa un estilo único.
Es en este punto que esta etapa del año se presenta como una gran oportunidad para renovar los ambientes de nuestra vivienda. Ya sea siguiendo ciertas tendencias o con pequeños cambios, podemos darle un aire nuevo al lugar que nos abraza cada día.
¿Decoración de paredes?
La decoración de las paredes es una de las acciones más elegidas por quienes buscan reflejar su personalidad en su casa y transformar por completo la energía de cada habitación, combinando estética y funcionalidad.
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En este marco, se puede optar por una pared de acento con tonos profundos o texturas sutiles, armar una galería con cuadros de marcos geométricos o incorporar estantes flotantes de madera para exhibir libros y plantas colgantes. Todo es bienvenido a la hora de crear una estimulación visual con las paredes decoradas.
Renueva tu hogar sin gastar mucho
Los expertos en diseño y decoración de interiores remarcan que muchas tendencias invitan a renovar nuestro hogar y no necesariamente con grandes inversiones. Es por eso que a continuación se detallan 5 ideas low cost para decorar tus paredes y embellecer aún más tu casa:
- Acabado tipo lino con cepillo de ropa: Pensada para quienes buscan la elegancia y calidez de un revestimiento textil pero disponen de poco presupuesto. El truco consiste en aplicar una capa de pintura base y, antes de que comience a secarse, deslizar suavemente un cepillo para la ropa de un extremo a otro de la superficie. Las cerdas arrastran sutilmente el pigmento húmedo, logrando una textura visual texturizada que emula de forma muy realista a la tela de lino. Es perfecta para salas de estar o dormitorios.
- Estampado con plástico de burbujas: Una alternativa perfecta para darle vida a habitaciones pequeñas o paredes neutras sin recargar el ambiente. Consiste en envolver un rodillo tradicional con un trozo de plástico de burbujas de embalar. Al pasarlo sobre la pared, se genera un patrón de puntos o lunares muy regular y sutil. Es una opción ideal para reciclar materiales, requiere muy poca presión y evita el exceso de pintura en la superficie.
- Trazos orgánicos con jeringa: Esta técnica busca romper con la rigidez y la simetría, apostando por un estilo moderno y de estética editorial. Utilizando una jeringa doméstica cargada con pintura al agua, se dejan caer líneas verticales u horizontales sobre una pared de fondo previamente seca. Al no buscar la perfección, cada línea adquiere una caída única, aportando dinamismo, energía visual y una gran sensación de profundidad al espacio en menos de una hora.
- Sellos modulares con madera y bandas elásticas: Una técnica casera para replicar el efecto de un papel tapiz o diseño textil en espacios reducidos, como fondos de estudio. Se crea un sello manual envolviendo un pequeño bloque de madera con gomitas elásticas. Al humedecer esta herramienta en la pintura y presionarla firmemente sobre el muro, se pueden estampar patrones repetitivos. La orientación del bloque (ya sea en vertical u horizontal) permite jugar con el diseño y adaptarlo al gusto personal de forma muy sencilla.
- Bloques de color y figuras con cinta de pintor: Es la solución ideal para delimitar áreas específicas o renovar habitaciones infantiles y juveniles en tiempo récord. Con la ayuda de cinta de enmascarar o de pintor, se diseñan siluetas geométricas, arcos o bloques abstractos directamente sobre el muro. Tras rellenar los espacios con los tonos elegidos y retirar la cinta, quedan formas nítidas y contrastantes que sirven para enmarcar rincones clave como escritorios, zonas de juego o el cabecero de la cama.