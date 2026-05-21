Decoración de paredes: 5 ideas low cost para renovar tu hogar

Estamos cada vez más cerca de llegar a la mitad del 2026 y muchos hogares siguen sufriendo modificaciones que buscan seguir tendencias internacionales de embellecimiento. Colores, materiales y técnicas se unen para darle a cada casa un estilo único.

Es en este punto que esta etapa del año se presenta como una gran oportunidad para renovar los ambientes de nuestra vivienda. Ya sea siguiendo ciertas tendencias o con pequeños cambios, podemos darle un aire nuevo al lugar que nos abraza cada día.

¿Decoración de paredes?

La decoración de las paredes es una de las acciones más elegidas por quienes buscan reflejar su personalidad en su casa y transformar por completo la energía de cada habitación, combinando estética y funcionalidad.

En este marco, se puede optar por una pared de acento con tonos profundos o texturas sutiles, armar una galería con cuadros de marcos geométricos o incorporar estantes flotantes de madera para exhibir libros y plantas colgantes. Todo es bienvenido a la hora de crear una estimulación visual con las paredes decoradas.

Renueva tu hogar sin gastar mucho

Los expertos en diseño y decoración de interiores remarcan que muchas tendencias invitan a renovar nuestro hogar y no necesariamente con grandes inversiones. Es por eso que a continuación se detallan 5 ideas low cost para decorar tus paredes y embellecer aún más tu casa:

