Limón y menta: por qué recomiendan y para qué sirve

Desde la llegada de la primavera el cambio de temperatura es notorio en México, por lo que muchos realmente han padecido el calor propio de esta época del año. Pese a que las lluvias se han presentado de manera constante, en ocasiones eso mismo provoca un bochorno insostenible, por lo que hidratarse es prioridad. Ante eso, muchos recomiendan la combinación de limón y menta, la cual incluirá otro elemento natural como el pepino.

¿Por qué la combinación de limón y menta es importante ante el calor?

Aunque los expertos recomiendan siempre el agua natural como el elemento infaltable en estos días, sobre todo si tienes actividad exigente ante los rayos solares, las aguas frescas tienen su benéfico aporte. La combinación de elementos naturales sin acudir a demasiado endulzante (o endulzante natural) se vuelve un aliada de lujo para todos.

Allí ya dependerá de cada persona en cuanto a los gustos, pero en esta oportunidad el dúo de limón y menta se presenta como una opción especial. Para concretar una combinación digna de la mejor agua para la temporada, llega el pepino. Estos ingredientes concretarán una sensación de sabor, dulzura y frescura completa.

El agua natural combinada con hierbas y fruta es justamente lo que estabas esperando para atreverte a realizar esta agua fresca. No olvides que lo ideal es prepararla a tu gusto y siempre buscando no excederte en azúcares, pues eso sale contraproducente para una hidratación ideal.

¿Cómo se prepara esta agua de pepino, limón y menta?

Ingredientes

Un pepino grande

Jugo de un limón

Hojas de menta fresca

Una o dos cucharadas de miel natural

Un litro de agua fría

Preparación