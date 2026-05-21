Limón y menta: por qué recomiendan y para qué sirve
Pareciera que la combinación de limón y menta es algo muy fuerte, pero el calor probablemente indique lo contrario. He aquí los beneficios de este dúo.
Desde la llegada de la primavera el cambio de temperatura es notorio en México, por lo que muchos realmente han padecido el calor propio de esta época del año. Pese a que las lluvias se han presentado de manera constante, en ocasiones eso mismo provoca un bochorno insostenible, por lo que hidratarse es prioridad. Ante eso, muchos recomiendan la combinación de limón y menta, la cual incluirá otro elemento natural como el pepino.
¿Por qué la combinación de limón y menta es importante ante el calor?
Aunque los expertos recomiendan siempre el agua natural como el elemento infaltable en estos días, sobre todo si tienes actividad exigente ante los rayos solares, las aguas frescas tienen su benéfico aporte. La combinación de elementos naturales sin acudir a demasiado endulzante (o endulzante natural) se vuelve un aliada de lujo para todos.
Allí ya dependerá de cada persona en cuanto a los gustos, pero en esta oportunidad el dúo de limón y menta se presenta como una opción especial. Para concretar una combinación digna de la mejor agua para la temporada, llega el pepino. Estos ingredientes concretarán una sensación de sabor, dulzura y frescura completa.
El agua natural combinada con hierbas y fruta es justamente lo que estabas esperando para atreverte a realizar esta agua fresca. No olvides que lo ideal es prepararla a tu gusto y siempre buscando no excederte en azúcares, pues eso sale contraproducente para una hidratación ideal.
¿Cómo se prepara esta agua de pepino, limón y menta?
Ingredientes
- Un pepino grande
- Jugo de un limón
- Hojas de menta fresca
- Una o dos cucharadas de miel natural
- Un litro de agua fría
@adylenefamilia Replying to @MercedesNHTX Limonada de pepino con menta 🍋🥒 #parati #aguasfrescas #recetas #recetasfaciles #viral ♬ Pequeña y Frágil - Tropical del Bravo
Preparación
- Lava perfectamente el pepino y corta en rodajas. Algunos recomiendan dejar la cáscara para aumentar frescura.
- En la licuadora colocarás tu pepino, el jugo de limón, la miel y un poco de agua para que tenga dónde revolverse.
- Licúa durante unos segundos hasta obtener una mezcla homogénea.
- Agrega el resto de agua fría y las hojas de menta fresca.
- Si prefieres una bebida más ligera, puedes colarla antes de servir.
- Añade hielo al gusto y disfruta fría tu bebida en tiempos de altas temperaturas.