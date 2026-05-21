El bambú de la suerte es una planta que le va bien a todos los interiores de la casa, pues le transmitirá armonía y calma, así como frescura. Es resistente y de mínimos cuidados, pero hay una parte en el baño donde la debes colocar para que dure más tiempo. Conoce la especie que cambia de colores como el camaleón durante el verano: llenará de vida a tu hogar.

Esta especie requiere de luz indirecta, por lo que no se recomienda instalar detrás de ventanas. En cambio, combina bien con los espejos, por lo que la puedes poner sobre el lavabo, ya que, según la cultura asiática, el tenerla a un lado de cristales aumenta el flujo de energía. En qué parte de la casa no debes poner NUNCA el ficus: podría secarse rápido.

En qué parte del baño debes colocar un bambú de la suerte para que dure más tiempo|Pinterest

El Feng Shui y el bambú de la suerte

El tener un bambú de la suerte en la entrada de la casa invita a que entren nuevas oportunidades para todos los habitantes, según el Feng Shui. También hay diferentes lugares que son esenciales para colocarlos, según lo que desees activar en tu vida. Por ejemplo:



Zona este : Fomenta el bienestar emocional y la conexión con la familia

: Fomenta el bienestar emocional y la conexión con la familia Sureste : Atrae el éxito financiero y crea oportunidades económicas

: Atrae el éxito financiero y crea oportunidades económicas Norte: Da crecimiento profesional y estabilidad laboral.

¿Cómo activar la planta en el Feng Shui?

Si lo que buscas del bambú de la suerte es atraer prosperidad a tu vida, necesitas realizar un pequeño ritual antes de colocarla en tu casa. En primera instancia, deberás limpiar el espacio donde la pondrás. Posteriormente, colocar una moneda china o cinta roja en la maceta o recipiente y repetir lo siguiente: “Activo la energía de la abundancia en este espacio. Que la energía fluya con armonía y prosperidad”.

Recuerda que esta planta la puedes tener tanto en maceta como en un recipiente con agua. Si prefieres la segunda opción, debes cambiar constantemente el líquido para así evitar dañarla.