La planta que cambia de colores como el camaleón durante verano: llenará de vida tu hogar

Entre la gran variedad de especies en el mundo hay una que llama la atención, ya que la planta cambia de colores como el camaleón durante todo el año, pero es en verano cuando sus tonos llenarán de vida tu hogar. Es originaria de América, pero fue bien adoptada en España, a tal grado que en algunos lugares se le conoce por el nombre del país. En esta parte de la casa no debes poner NUNCA el ficus: podría secarse rápido.

La lantana o banderita española es la planta que cambia de colores con el paso de los días. Los tonos que llega a tener son el naranja, rosa, rojo y amarillo, aunque son estos últimos 2 los que predominan en gran parte del año, por ello el nombre del país europeo. Conoce en qué parte de la casa debes colocar las potus en agua para que tengan hojas verdes y saquen raíz rápido.

La lantana o banderita española es la planta de cambia de colores.|Pinterest

Las características de la planta que cambia de colores

La banderita española florece entre la primavera y parte del otoño, pero para ello requiere de mucha luz natural, por lo que es una buena opción para poner en jardines o terrazas, donde los rayos del sol le den con gran intensidad.

En algún punto del año, la planta da pequeños frutos que se asimilan a las bayas, pero no son comestibles, ya que son considerados tóxicos, sobre todo cuando aún no están maduros, por lo que debes tener cuidado con los niños o mascotas.

De acuerdo con un artículo del portal Cuerpomente, la lantana soporta altas temperaturas, incluso se puede adaptar a lugares costeros, pero no pasa lo mismo con las heladas, por lo que si piensas tener una, debes tomar en cuenta cultivarla en una maceta, a fin de protegerla del clima gélido.

Cuidados de la banderita española

La lantana es una planta que no requiere de muchos cuidados, sobre todo en la cuestión de riego, ya que soporta las sequías. No obstante, se recomienda darle agua de manera moderada durante el verano, evitando a toda costa los encharcamientos, puesto que podría ocasionar que las raíces se pudran.

Asimismo, se recomienda podarla durante el final del invierno o inicios de primavera, para retirar las partes secas o dañadas por el clima frío y así ayudarla a que florezca de la mejor manera.