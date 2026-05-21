WhatsApp: tras la actualización así es el envío rápido de fotos y videos

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel mundial por lo que constantemente está realizando actualizaciones para mantener a sus usuarios contentos.

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Actualmente la aplicación ha implementado una actualización clave ya que la hoja de adjuntos del chat ha recibido una modificación que permite enviar fotos y videos de manera más rápida.

La modificación de WhatsApp ya se encuentra disponible para usuarios de Android y se está expandiendo hacia iOS por lo que lleva una respuesta ante la demanda de los usuarios sobre una experiencia más dinámica. Así es que se reducen pasos, facilita la selección rápida de imágenes o clips y ofrece accesos directos.

¿Cómo es la nueva hoja de adjuntos de WhatsApp?

He estado hoja de adjuntos modificada introduce una interfaz más amplia y funcional para que los usuarios puedan compartir multimedia sin perder de vista la conversación. Las principales características son:

Acceso directo a fotos y videos recientes: Podrás visualizar y seleccionar archivos recientes desde una cuadrícula compacta de 4×4 que se ubica en la parte inferior de la pantalla.

Vista previa rápida; Si tocas una miniatura podrás enviar el archivo inmediatamente o abrirlo en el editor de dibujo para realizar anotaciones o ediciones antes de compartirlo.

Menú flotante y diseño en pastillas: Este nuevo diseño elimina elementos que no tenían sentido y agrupa las opciones de adjuntos en botones redondeados de esta manera facilita la navegación y el acceso a funciones claves.

Selección ágil de archivos: por último, los usuarios van a poder desplazarse horizontalmente por la franja de multimedia reciente o también expandir la vista para explorar toda la galería sin salir del chat.

De esta manera podrás tener una conversación más fluida y mucho más fácil. Por el momento solo está disponible en Android, pero pronto estará en iOS.