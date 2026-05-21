Albert Bandura es reconocido en su rubro a nivel mundial por ser considerado como el padre de la psicología moderna. Entre una de sus muchas frases está una que a más de uno le quedará: “La confianza en uno mismo no garantiza el éxito, pero su ausencia garantiza el fracaso”. Mientras que su colega Daniel Goleman dijo: “No importa lo inteligente que seas si tus capacidades emocionales no están en tus manos”.

La frase del psicólogo es frontal, pues el que una persona no crea en sus capacidades está condenado a nunca intentarlo y saber si realmente es brillante. Por ello, se recomienda hacerlo, aun con miedo, con agobio e incluso culpa. Carl Jung, psicólogo: 'La felicidad perdería su sentido si no se equilibra con tristeza'.

Albert Bandura, psicólogo: “La confianza en uno mismo no garantiza el éxito, pero su ausencia garantiza el fracaso”|Psyciencia

Pero… ¿Qué pasaría si te animaras a hacerlo? Quizá le abrirás la puerta a las posibilidades y probabilidades, no solo de prender, sino también de crecer y cumplir el objetivo de triunfar en el ámbito que te lo hayas propuesto.

La biografía de Bandura y otras de sus grandes frases

Bandura es considerado uno de los psicólogos más importantes en la historia. El ucraniano-canadiense nació en 1925. Pese a que tuvo la intención de estudiar biología, se decantó por psicología, ciencia a la que aportaría con su conocimiento.

La mayor parte de su vida fue profesor de la Universidad de Stanford de California hasta el día de su muerte (de 1953 a 2021). Realizó varios estudios que lo llevaron a ganar varios premios a lo largo de su trayectoria, pero el más trascendental es su mote de padre de la psicología moderna.

Albert tiene un amplio repertorio de frases que son dignas de analizar y que dejan una gran enseñanza, como:

