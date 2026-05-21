Cómo maquillar las cejas con pomada y que queden naturales: paso a paso

Un aspecto que muchas mujeres ignoran, es que maquillar las cejas es muy importante porque son el marco del rostro, y cuando están bien definidas, pueden resaltar las facciones de manera espectacular. Y uno de los productos que consiguen resultados naturales y delicados, es la pomada, que sirve para rellenar huequitos vacíos y darles una forma mucho más estilizada y favorecedora.

¿Cómo usar pomada para cejas? Los tips al maquillar que son infalibles

Peina tus cejas . Ya sea que uses pomada, plumón o sombra, el primer paso antes de empezar a maquillar las cejas consiste en peinar los vellitos con un cepillo limpio . Los movimientos deben ir hacia arriba y luego definir el arco, para que así puedas guiar los trazos.

Cepilla tus cejas antes de aplicar la pomada para maquillarlas|Freepik

. Ya sea que uses pomada, plumón o sombra, . Los movimientos deben ir hacia arriba y luego definir el arco, para que así puedas guiar los trazos. NO pongas pomada en el comienzo de las cejas . Entre los errores de maquillaje más frecuentes



. Entre Usa un pincel delgado y plano . Es indispensabe tener en cuenta que la brocha que usas al aplicar la pomada para cejas tiene que ser plana, firme y delgada , pues esto ayuda a tomar solo el producto necesario y lo va dosificando en toda el área.

La brocha para maquillar las cejas con pomada tiene que ser plana|Freepik

. Es indispensabe tener en cuenta que , pues esto ayuda a tomar solo el producto necesario y lo va dosificando en toda el área. Haz trazos suaves . De nada servirá que uses los productos más costosos si no tienes cuidado al momento de maquillar las cejas con pomada . Los trazos tienen que ser delicados, procurando dejar un color tenue y no plastas que arruinan todo el makeup.



. De nada servirá que uses los productos más costosos si no tienes cuidado al momento de . Los trazos tienen que ser delicados, procurando dejar un color tenue y no plastas que arruinan todo el makeup. Perfecciona con corrector . Al igual que con las cejas asimétricas, el corrector de ojeras es buenísimo para limpiar errores con el maquillaje



. Al Sella la pomada de cejas para que dure todo el día. Como paso final, al maquillar las cejas es importante fijar los productos aplicados. Si el clima es templado, puedes hacerlo con un toque de sombra del mismo tono, o si hace demasiado calor, apuesta por un fijador en spray que evitará que la pomada se vaya desvaneciendo con el paso de las horas.

Poner fijador después de maquillar las cejas con pomada ayuda a que duren todo el día|Instagram. @kyliejenner

Y listo, con estos sencillos pasos aprenderás a maquillarte con pomada de cejas para favorecer tu mirada, verte rejuvenecida y que el look quede natural. Es una buena opción si prefieres las alternativas fáciles de usar y no te gusta el efecto "pelo a pelo" que dan los plumones especiales.