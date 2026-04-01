El significado del círculo azul de Meta en WhatsApp

Usuarios de WhatsApp han podido notar la aparición de un círculo azul al lado del chat especial en las listas de conversaciones. Esto quiere decir que Meta AI está presente, mediante su asistente de inteligencia artificial que Meta ha integrado en su aplicación de mensajería.

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Esto lo que permite es realizar consultas por WhatsApp, obtener información y generar imágenes mediante IA. Sin dudas, esto ha cambiado la experiencia, pero a su vez ha generado debate por la privacidad.

¿Qué significa el círculo azul de Meta en WhatsApp?

Este círculo azul que aparece en WhatsApp indica la presencia activa de Meta AI, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por Meta. Esto significa que el bot tiene la posibilidad de interactuar en conversaciones individuales a través de un chat específico, así como en grupos si un usuario lo menciona utilizando el comando “@meta ai”.

Con la integración de Meta AI pues lo que busca es facilitar el acceso a consultas rápidas y funciones generativas, pero también introduce una presencia constante que no todos los usuarios desean.

Para que tengas en cuenta Meta AI ha insertado esta función en el código base de WhatsApp. Esto significa que no puede eliminarse ni desinstalarse por completo; el círculo azul seguirá visible, aunque el usuario no utilice el asistente.

Esto ha generado debate.|(ESPECIAL/CANVA)

Los usuarios se han posicionado en contra debido a que interpretan que es una invasión en su espacio de mensajería privada. Muchos valoran la simplicidad de WhatsApp y la separación clara entre chats personales y funciones ajenas a la comunicación directa.

Dado a que el bot no puede ser eliminado por completo, no permite decidir de forma directa sobre su presencia, por lo que ha provocado críticas sobre la falta de control y la posible exposición de datos personales a la inteligencia artificial.

En definitiva no se puede desinstalar Meta AI ni eliminar el círculo azul de forma definitiva.