Adiós a las zapatillas: 5 calzados que son tendencia para elevar tus jeans este 2026
Adiós a las zapatillas. Eleva tus jeans esta primavera con estos calzados que serán tendencia en este 2026.
La moda sigue impartiendo los detalles sobre cómo nos veremos en 2026 al caminar las calles de las principales ciudades. Las tendencias comenzaron a dar señales desde los primeros días del año y ahora, con el arribo de la primavera, habrá transformaciones y estilos que se mantendrán vigentes.
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Podemos decir que los jeans no han pasado ni pasarán de moda, más allá de sus reversiones. Es que estamos ante una de las prendas más elegidas a nivel mundial y de la que la moda ha aprendido y mucho. Sin embargo, ahora nos toca aprender a nosotros de que no solo podemos combinarlas con zapatillas.
La vigencia de los jeans
Este fin de semana le daremos la bienvenida formal a la primavera 2026 y son muchas las vidrieras que exhiben lo que veremos desfilar por delante de nuestros ojos. En este punto, los clásicos jeans se mantienen como un indiscutible pilar del guardarropa moderno.
Esta prenda tiene la capacidad única para evolucionar sin perder su esencia funcional, advierten los expertos. El jean ha ido dando versiones en torno a su extensión y sus cortes rectos, anchos o ajustados, pero nada ha detenido su esencia versátil que, como ya hemos notado, trasciende generaciones y contextos sociales.
Los calzados para elevar tus jeans en 2026
Como se mencionó, la permanencia de los jeans como tendencia en la primavera que se avecina nos sorprende. Sin embargo, quienes estaban acostumbrados a lucirlos con zapatillas podrán notar que en la temporada que inicia habrá 5 calzados que se convertirán en tendencia por su combinación con esta noble prenda.
- Sandalias peep toe: Para los días de calor, la elección del calzado abierto es determinante. Así es como toma protagonismo esta silueta de calzado que evoca el glamour de los años 30. Aunque solemos reservarlas para eventos nocturnos, esta temporada se integran en el día a día para rescatar del aburrimiento a los jeans cigarette y las blusas con escote en V.
- Mocasines normcore: Si buscas un acierto seguro, el mocasín de estética limpia es la respuesta. Esta temporada, incluso los jeans baggy de inspiración dosmilera adquieren un matiz sofisticado cuando se acompañan de "zapatos de papá" en blanco impoluto, gris pálido o beige. Para mantener la pulcritud visual, evita las suelas track o las plataformas excesivas.
- El tacón kitten: El minimalismo de los años 50 reclama su lugar. Distintas marcas lo han reconfirmado que un diseño en piel mate, con punta afilada y tira trasera. La clave para lograr ese aire de "lujo silencioso" es combinarlos con piezas estructuradas, como blazers de cuero y jeans de corte recto en tonos crudos.
- Calzado ugly y masculino: La tendencia hacia lo imponente sigue vigente con los mocasines de hormas robustas y detalles de logomanía que rompen con lo tradicionalmente femenino. Son la opción ideal para quienes buscan un look con autoridad.
- Bailarinas con acento metálico: La evolución de este calzado apuesta por detalles disruptivos: texturas de rejilla, aplicaciones metálicas o pedrería XL. Unas bailarinas de punta cuadrada en tonos tierra pueden transformar instantáneamente unos jeans sencillos en un atuendo de alto impacto.