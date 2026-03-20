Adiós a las zapatillas: 5 calzados que son tendencia para elevar tus jeans este 2026

La moda sigue impartiendo los detalles sobre cómo nos veremos en 2026 al caminar las calles de las principales ciudades. Las tendencias comenzaron a dar señales desde los primeros días del año y ahora, con el arribo de la primavera, habrá transformaciones y estilos que se mantendrán vigentes.

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Podemos decir que los jeans no han pasado ni pasarán de moda, más allá de sus reversiones. Es que estamos ante una de las prendas más elegidas a nivel mundial y de la que la moda ha aprendido y mucho. Sin embargo, ahora nos toca aprender a nosotros de que no solo podemos combinarlas con zapatillas.

La vigencia de los jeans

Este fin de semana le daremos la bienvenida formal a la primavera 2026 y son muchas las vidrieras que exhiben lo que veremos desfilar por delante de nuestros ojos. En este punto, los clásicos jeans se mantienen como un indiscutible pilar del guardarropa moderno.

Esta prenda tiene la capacidad única para evolucionar sin perder su esencia funcional, advierten los expertos. El jean ha ido dando versiones en torno a su extensión y sus cortes rectos, anchos o ajustados, pero nada ha detenido su esencia versátil que, como ya hemos notado, trasciende generaciones y contextos sociales.

Los calzados para elevar tus jeans en 2026

Como se mencionó, la permanencia de los jeans como tendencia en la primavera que se avecina nos sorprende. Sin embargo, quienes estaban acostumbrados a lucirlos con zapatillas podrán notar que en la temporada que inicia habrá 5 calzados que se convertirán en tendencia por su combinación con esta noble prenda.

