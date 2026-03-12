Moda retro: 3 zapatos de los años 70 que vuelven a ser tendencia esta temporada

Sin dudas la moda es muy versátil por lo que vemos que cada cierto tiempo lo del pasado vuelve a ser tendencia. En esta temporada primavera-verano 2026, las miradas se vuelven a los años 70.

Las pasarelas de moda nos han develado que el espíritu retro es lo que estará de moda en esta temporada. Esto sobre todo lo podremos ver en los zapatos ya que serán muy utilizados.

¿Cuáles son los zapatos que se volverán a utilizar?

Tacones peep-toe

Esta temporada vuelven con fuerza los zapatos peep-toe que se caracterizan por tener una apertura pequeña en la puntera lo que permite que se puedan ver los dedos. Este estilo se popularizó en los años 70, ya que eran el complemento perfecto para vestidos vaporosos, pantalones acampanados y trajes glamorosos de inspiración disco.

La abertura le da el toque chic.|Pinterest

Para este 2026 estos zapatos regresan con líneas más refinadas y tacones moderados que buscan priorizar la comodidad sin renunciar a la elegancia. Las versiones contemporáneas incluyen materiales suaves, colores neutros y diseños minimalistas que permiten combinarlos con prendas de mezclilla, faldas midi o conjuntos de sastrería ligera.

Mocasines con flecos

Estos zapatos tienen un espíritu bohemio que fue la característica de los años 70. Los flecos representan al movimiento hippie y la cultura folk por lo que son una gran elección.

Agrega un toque bohemio.|Pinterest

Actualmente cuentan con una versión renovada que equilibra comodidad y elegancia. Es un calzado con suela plana y un diseño ligero que los convierten en una opción versátil. Los colores más utilizados son el beige, marrón o arena, pero también puedes encontrarlo en negro.

Plataformas de madera

En los años 70 las plataformas eran muy populares sobre todo en celebridades, músicos y figuras de la cultura pop. Actualmente las plataformas vuelven a ser tendencias.

Las plataformas son protagonistas.|Pinterest

Así es que puedes encontrar versiones con suelas gruesas fabricadas en madera o materiales que imitan su textura, que aportan carácter a cualquier conjunto. Puedes lucirla con prendas que te llevan a la época como los pantalones acampanados o los jeans de tiro alto.