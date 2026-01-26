Los zapatos que arruinan tu look de oficina: modelos que debes evitar si quieres verte elegante

La imagen profesional no solo depende de la ropa, también del calzado. En el entorno laboral, los zapatos comunican orden, estilo y atención al detalle. Por ello, elegir el modelo incorrecto puede afectar la percepción de elegancia y profesionalismo, aun cuando el código de vestimenta sea relajado.

Elegir calzado adecuado no significa renunciar al estilo, sino apostar por modelos clásicos, bien cuidados y acordes al entorno laboral. Un zapato elegante complementa la imagen profesional y refuerza la seguridad personal en el trabajo.

A continuación te dejamos los estilos de calzado que según especialistas en imagen es mejor evitar en la oficina si se busca proyectar una apariencia pulida.

Tenis deportivos

Uno de los principales errores es el uso de tenis deportivos. Aunque algunas oficinas permiten calzado cómodo, los modelos diseñados para entrenamiento o uso urbano suelen romper con la estética formal. Sus colores llamativos, suelas gruesas y diseños voluminosos transmiten informalidad y distraen visualmente, lo que los vuelve poco adecuados para juntas formales.

|Pexels

Sandalias planas

Las sandalias planas demasiado informales, como las tipo flip-flop o con suela de hule, también restan elegancia. Este tipo de calzado está asociado al descanso y al tiempo libre, por lo que no proyecta seriedad. Incluso en climas cálidos, se recomienda optar por zapatos cerrados.

|Pexels

Zapatos desgastados

Otro modelo a evitar son los zapatos excesivamente desgastados o maltratados. Tacones con tapas rotas, suelas levantadas o cuero descarapelado afectan negativamente la imagen, ya que reflejan descuido. En la oficina un zapato en mal estado puede opacar un outfit bien logrado.

|Pexels

Plataformas

Las plataformas muy altas o tacones extremos también pueden ser contraproducentes. Aunque son llamativos, pueden resultar poco prácticos y dar una impresión exagerada, alejándose de la elegancia. Además, dificultan la movilidad y pueden generar incomodidad durante largas jornadas laborales.

|Pexels

Zapatos de moda

Los zapatos demasiado informales o de moda pasajera, como los modelos con transparencias, materiales plásticos o adornos excesivos, suelen perder vigencia rápidamente y no siempre encajan con un ambiente corporativo.

|Pinterest