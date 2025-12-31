La moda más polémica de 2025: esta prenda provocó funas y dividió opiniones en redes

La moda es un medio de expresión y, como tal, está destinada a generar opiniones muy diversas. Sin embargo, cada cierto tiempo hay prendas que causan tal polémica que se vuelven célebres por eso. En 2025, esa prenda son los zapatos Tabi, que son amados y odiados por igual. Tal vez los has visto también como "zapatos de pezuña".

Qué son los zapatos Tabi y por qué mucha gente los odia

El rasgo distintivo de los zapatos Tabi es que tienen una división entre los dedos; esta división hace que sean comparados con pezuñas. Están inspirados en un antiguo tipo de calzado proveniente de Japón

La firma de lujo francesa Maison Margiela ha encantado a amantes de la moda de todo el mundo con sus diseños de zapatos Tabi y el nombre de la marca actualmente se asocia con este estilo; de acuerdo con la Australian Broadcasting Corporation, Maison Margiela lanzó los Tabi en la década de 1980. El diseñador Martin Margiela vio por primera vez este tipo de calzado en un viaje a Japón, siendo usado por trabajadores de la construcción.

Los 'Tabi shoes' se encuentran principalmente en flats, en diseños Mary Jane y en botas. Diversas marcas alrededor del mundo los han adoptado con el paso de los años.

La razón aparente por la cual este tipo de calzado genera tanta discusión en redes es simplemente lo peculiares que resultan, pues la forma en que divide los dedos es contraria a los zapatos que usamos la mayor parte del tiempo; muchos usuarios de redes sociales encuentran esto poco estético. La similitud que mucha gente encuentra con una pezuña y su relación con marcas de lujo, son otros aspectos criticados.

Kass Quezada y su "funa" por usar unos zapatos Tabi

Muchas influencers y celebridades a nivel nacional e internacional han usado zapatos Tabi, pero este año en México nadie generó tanta discusión por ponerse este tipo de calzado como Kass Quezada , también conocida como "Quesito". La creadora de contenido se puso sus Tabi en la boda de Lupita Villalobos , uno de los eventos que más causó sensación entre usuarias mexicanas en 2025.

"A fuerza algo qué criticar", escribió la creadora de contenido en un comentario de alguien que salió en su defensa, ante las opiniones divididas por el calzado que eligió.

El costo de los zapatos Tabi que usó Kass Quezada, de la firma Maison Margiela, es de aproximadamente 1,090 euros (más de 23 mil pesos).

