Elektra remata esta secadora de gas de 20kg que promete salvarte del frío este invierno (está en menos de 9,000)

La secadora Mabe de 20 kg está en oferta. Elektra la tiene con un descuento considerable , dejándola en un precio de menos de $9,000 pesos y con promociones que a continuación te explicamos.

¿Cuál es la secadora Mabe de 20 kg que está en oferta en Elektra?

Se trata de la secadora Mabe de modelo Smg26N5Mnbab0. Se conecta al gas y tiene la capacidad de 20 kg, con puerta frontal para mayor comodidad y eficiencia a la hora de meter y sacar la ropa.

Así es la secadora Mabe de 20 kg en remate.|(ESPECIAL)

De acuerdo con las características de la secadora, esto es lo que debes considerar:

Cuenta con 3 niveles de temperatura : así podrás proteger tu ropa con tela delicada.

: así podrás proteger tu ropa con tela delicada. Tiene 3 ciclos de secado : te ayudará a mantenerla seca y calientita, incluso en días lluviosos y de frío. El tiempo va de 10 a 80 minutos.

: te ayudará a mantenerla seca y calientita, incluso en días lluviosos y de frío. El tiempo va de 10 a 80 minutos. Tiene filtro atrapelusas : olvídate de que se te peguen los pelos y pelusas de otras prendas.

: olvídate de que se te peguen los pelos y pelusas de otras prendas. La tina es de acero inoxidable : así será más sencilla la limpieza; además, es más duradera.

: así será más sencilla la limpieza; además, es más duradera. La entrega de la secadora es al pie del camión : con el fin de proteger tu compra. Tómalo en cuanta, sobre todo si quieres moverlo varios pisos arriba.

: con el fin de proteger tu compra. Tómalo en cuanta, sobre todo si quieres moverlo varios pisos arriba. Incluye servicio al cliente Mabe: en caso de cualquier duda o detalle con tu lavadora, te asisten profesionales.

¿Cuál es el precio de la secadora Mabe de 20 kg?

El costo por esta potente secadora Mabe de 20 kg es de solo $8,299 pesos en Elektra, de un costo original de $13,749 pesos.

Este es el precio de la secadora Mabe de 20 kg en Elektra.|(ESPECIAL)

Además, viene con promoción de pago con tarjetas que permite diferir el precio en hasta 6 meses sin intereses, o bien, puedes elegir el Préstamo Elektra para que no se te haga tan pesado, así te quedarán en 102 pagos semanales de solo $141 pesitos.

Así como este producto de línea blanca, Elektra tiene ofertas por tiempo limitado que van desde motos deportivas, pantallas hasta colchones matrimoniales. Échales un ojo y tacha los pendientes que tienes en tu lista.