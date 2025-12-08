Elektra remata esta potente moto F200 de 6 velocidades: tiene envío y MSI

¿Quieres comprar una moto potente, pero que no te salga un ojo de la cara? Entonces esta motocicleta Italika F200 te va a encantar porque está en remate en Elektra , con envío y meses sin intereses.

¿Cuál es la moto que está en remate en Elektra?

La moto Italika es de la modelo Morbidelli F200 en color naranja, con deatelles en gris claro y negro. Tiene un estilo deportivo y cuenta con características que la hacen única.

(ESPECIAL) Así luce la moto Italika en remate de Elektra.

Según la información de la marca , esta motocicleta, cuenta con una cilindrada de 200CC, ideal para trayectos largos y de gran potencia, sobre todo en calles inclinadas que pasarás sin problemas.

Tiene también un rendimiento de combustible de 26 km/L. Asimismo, una transmisión con 6 velocidades estándar por cadena, haciéndola un poco más duradera y fácil de dar mantenimiento.

¿Cuál es el precio de la moto Italika en remate de Elektra?

El precio de la moto Iltalika Mobidelli es de solo $49,999 pesos en Elektra. Anteriormente, este vehículo costaba $62,999 pesos, pero la rebaja considerable llega por la temporada de descuentos, así como la Gran Venta Nocturna.

(ESPECIAL) Este es el precio de la moto Italika Morbidelli F200.

Pero también hay otras formas de pago. Está disponible pagar con tarjetas participantes con hasta 24 meses sin intereses, en pagos chiquitos de $2,333.28 pesos.

O bien, puedes pedir el Préstamo Elektra para pagar la moto en 198 semanas de $590 pesos cada una. ¡Es una ganga!

Así como esta bonita y potente moto, Elektra tiene otras ofertas que valen la pena ser revisadas. Hay desde pantallas, motonetas, hasta sofá camas. Saca tu lista de pendientes por comprar y elige lo que más te convenga.

No olvides, sin embargo, comparar precios y verificar que te convenga a ti y a tu familia.