11 peinados que te hacen ver más joven: son fáciles y te verás elegante

Un aspecto que muchas mujeres buscan a la hora de arreglarse , es el poder lucir una imagen rejuvenecida, pero sin recurrir a procedimientos estéticos muy elaborados ni tratamientos carísimos. Y la buena noticia es que sí es posible disimular la edad recurriendo únicamente a los peinados, ya que un correcto estilizado garantiza resultados inmediatos.

Lo mejor es que no hay que pasar horas frente al espejo ni tener herramientas de calor muy sofisticadas, sino que basta con seleccionar el mejor dependiendo del tipo de pelo y largo. Hay alternativas para cabelleras largas, cortas o medianas; rectas, degrafiladas o en capas, que son algunos de los estilos que están entre las tendencias de belleza más fuertes para 2026 .

Peinados que rejuvenecen: 11 ideas que son bonitas y te hacen ver sofisticada

Suelto con ondas naturales y raya media. El pelo suelto no caduca y qué mejor que recurrir a su efectividad para rejuvenecer tu imagen sin esfuerzo. Deja ondas al natural y que los reflejos de tu cabellera luzcan por sí mismos.

Con diadema de pelo estilo "clean look" y pasadores. Las diademas de pelo están entre las tendencias de peinados más fuertes para 2026 y son muy efectivas para hacer que te veas más joven en minutos.

Con raya de lado y ondas tipo "sirena". Muchos creen que los rizos son anticuados, pero todo depende de su grosor. Para irradiar juventud con tu look, apuesta por ondas de "sirena", que se pueden hacer con calor o calcetas.

Coleta alta con "wet look" y ondas. Llevar todo el pelo recogido es una oportunidad de que tu maquillaje luzca en todo su esplendor y así restarte algunos años; haz ondas muy suaves para darle una vista distinta.

Moño medio con flequillo de cortina. El fleco de cortina es un gran aliado para ocultar los signos de la edad que se van acumulando en la frente y además le va bien a todas.

Media coleta relamida con mechones al frente y acabado lacio. Si no te decides entre amarrado o suelto, las medias coletas se volverán tus preferidas y solo basta alisar la melena para suavizar tus facciones.

Bob en capas medianas con ondas de calor. El corte bob no siempre se lleva liso, sino que también es posible agregarle algunas capas para darle volumen y verte rejuvenecida.

Pelo a la clavícula con cortina de lado. Los cortes a la clavícula son perfectos para enmarcar el rostro y suavizar las arrugas, sobre todo si usas un fleco de cortina de lado.

Clean look y puntas a los lados. Para verte más joven al instante, uno de los peinados que no fallan es el clean look suelto, añadiendo un toque más atrevido con las puntas estilizadas hacia los lados.

Chongo desenfadado y fleco largo. Para las que buscan proyectar una imagen más "relajada", no hay nada como un moño a medio hacer, que se vea desordenado de forma accidental.

Capas largas estilo de los 80. Sí, aunque suene increíble, los peinados "ochenteros" también te ayudarán a lucir más joven y una opción infalible son las capas largas tan distintivas de Jennifer Aniston.