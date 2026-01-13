7 ideas de peinados con corte bob en capas que están en tendencia en enero de 2026: luce elegante y con estilo

Cada inicio de año, es muy frecuente que se piense en cambiar de look, ya sea apostando por otro color de pelo o por nuevos peinados que sean fáciles, pero luzcan bien . Y esto también es posible para quienes usan el corte bob en capas, un estilo que fusiona lo mejor de dos de las tendencias de belleza más fuertes del momento gracias a que es versátil, da una apariencia de elegancia y se arregla en pocos minutos.

De esta manera es posible conseguir resultados fabulosos que se adapten a todo tipo de rostro y texturas de cabello. Lo mejor es que no se necesita ser precisamente un experto o tener herramientas especializadas, sino que basta con un par de cepillos y una plancha, lo que facilitará darle forma al corte bob y perfeccionar las capas, según lo hayas pedido en el salón de belleza.

Corte bob con en capas: 7 peinados preciosos que arrasarán en las tendencias 2026

1. Lacio con efecto degrafilado. Este peinado para corte bob en capas solo necesita de un poco de crema para peinar y un cepillo suave. Aplica el producto y estiliza dando un aire "despreocupado".

7 peinados para corte bob en capas que serán tendencia en 2026|Pinterest

2. Corte bob con capas largas y volumen. Para cuando el pelo ya te esté creciendo, pero todavía no quieres cortarlo, puedes darle un toque distinto alisando toda la melena y dando volumen solo en las puntas.

7 peinados para corte bob en capas que serán tendencia en 2026|Pinterest

3. Ondas tipo Hollywood en pelo corto. Si crees que las ondas solo van con cabelleras larguísimas, estás equivocada. También se ven muy bien con el corte bob en capas y solo se necesita de una plancha delgada para darle forma.

7 peinados para corte bob en capas que serán tendencia en 2026|Pinterest

4. Con pasadores al frente. Para esos días en los que ya no se te ocurre cómo peinarte y quieres usar accesorios que eleven tus atuendos, entonces los pasadores se volverán tus mejores aliados. Además, estos artículos serán una tendencia fuerte para 2026 .

7 peinados para corte bob en capas que serán tendencia en 2026|Pinterest

5. Peinados estilo "butterfly". Siguiendo con las alternativas para cuando el corte bob comenzó a crecer y todavía tiene la forma de las capas, el efecto "mariposa" es perfecto. Basta con peinar las puntas hacia el rostro, lo que igualmente ayudará a enmarcarlo.

7 peinados para corte bob en capas que serán tendencia en 2026|Pinterest

6. Con fleco de lado. Sí, el corte bob en capas también luce increíble con flequillo y los estilos tipo "cortina" combinan súper bien. Aquí basta con estilizarlo ayudándote de una secadora, plancha fina y un cepillo curvo.

7 peinados para corte bob en capas que serán tendencia en 2026|Pinterest

7. Corte bob en capas simétrico. Si eres de las que prefiere lo clásico y las capas de tu pelo son apenas perceptibles porque conservaste la simetría de este estilo, entonces puedes apostar por peinarlo al natural y solo estilizando dos mechones al frente .