44 diseños de uñas naturales y elegantes: se ven sencillas, pero los diseños son hermosos

Dicen que menos es más. Es por esto que las uñas naturales se han convertido en la opción preferida de todas las que buscan un estilo discreto, atemporal y muy sofisticado. Y a pesar de que a simple vista pueden parecer que son sencillas, lo cierto es que hay diseños minimalistas que, con muy poco, le dan un toque de elegancia a las manos y combinan para cualquier ocasión.

La clave está en elegir la silueta que mejor se ajuste a la forma de tus manos , el tono nude que resalte con tu tono de piel y el largo adecuado para el estilo que buscas proyectar. Así que si ya estás pensando inspiración para tu próximo manicure, te dejamos 44 ideas de uñas que apuestan por lo natural, se ven bien y hasta puedes hacer tú misma.

Uñas naturales: los diseños más bonitos para que tus manos se vean elegantes

Con punta en forma de nube y stickers.

Uñas naturales con colores pastel.

Manicure creativo de diferentes tonos.

Uñas cortas naturales con caritas felices.

44 diseños de uñas naturales que combinan con todo|Pinterest

Uñas carey con nude.

Diseños con animal print.

Punta francesa estilo cebra.

Uñas cuadradas con punta carey y azul.

44 diseños de uñas naturales que combinan con todo|Pinterest

Uñas ballerina con punta francesa tradicional.

Uñas naturales con efecto ojo de gato mini.

Cat eye nails con punta dorada.

Cuadradas con líneas doradas.

44 diseños de uñas naturales que combinan con todo|Pinterest

Uñas cuadradas largas color nude.

Punta almendrada con relieves dorados.

Manicure tipo ballerina con polka dot de colores.

Uñas naturales inspiradas en constelaciones.

44 diseños de uñas naturales que combinan con todo|Pinterest

Manicure francés renovado con margaritas.

Almendradas con detalles de hojas.

Uñas naturales con líneas verdes para un toque de color.

Estilo japonés con degradado verde pastel.

44 diseños de uñas naturales que combinan con todo|Pinterest

Uñas minimalistas de corazones.

Diseños de manicure con cerezas.

Francés combinado con líneas irregulares

Corazones discretos sobre uñas naturales.

44 diseños de uñas naturales que combinan con todo|Pinterest

Uñas nude con sticker metálicos.

Manicure tipo ojo de gato intenso.

Con diseños alternos en cada dedo.

Almendradas con estampas de estrellas.

44 diseños de uñas naturales que combinan con todo|Pinterest

Punta stiletto con aplicaciones brillantes.

Nude clásico con baño de glitter.

Efecto "tinta salpicada".

Uñas naturales con pequeñas estrellas en los bordes.

44 diseños de uñas naturales que combinan con todo|Pinterest

Manicure tipo coreano.

Uñas naturales estilo "soap nails".

Con la punta llena de brillo.

Degradados con esmaltes rosas y nudes.

44 diseños de uñas naturales que combinan con todo|Pinterest

Con mini punta francesa.

Patrones irregulares color negro.

Con puntas delineadas.

Uñas naturales con líneas negras y baño de brillo.

44 diseños de uñas naturales que combinan con todo|Pinterest

Manicure con delineado en los bordes.

Uñas naturales con estrellas blancas.

Punta francés invertida.

Diseños con detalles geométricos.