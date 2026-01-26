12 diseños de uñas de vaca que te encantarán: desde las más sencillas hasta las más elaboradas

Los diseños de uñas de vaca llegaron para quedarse y se posicionan como una de las tendencias más originales y divertidas en el mundo de la manicura. Su estampado, inspirado en el clásico animal print, permite crear estilos que van desde los más sencillos y elegantes hasta los más elaborados y creativos. ¡Checa los modelos más elegidos!

Si te gusta salir de lo convencional y experimentar con nuevas ideas, mira estos 12 diseños de uñas de vaca que te encantarán y te darán la inspiración perfecta para tu próxima manicura , que fueron publicados por distintos usuarios de la plataforma Pinterest.

Los mejores modelos de uñas de vaca

Uñas de vaca minimalistas: base blanca con pequeñas manchas negras para un look sencillo y elegante.

base blanca con pequeñas manchas negras para un look sencillo y elegante. Diseño francés con estampado de vaca: la clásica manicura francesa con puntas decoradas en print de vaca.

la clásica manicura francesa con puntas decoradas en print de vaca. Uñas de vaca en tonos nude: ideal para un estilo discreto, moderno y fácil de combinar.

|Pinterest

Diseño de vaca con acento: solo una uña con estampado de vaca y el resto en color sólido.

solo una uña con estampado de vaca y el resto en color sólido. Uñas de vaca en blanco y negro clásico: el diseño tradicional que nunca pasa de moda.

el diseño tradicional que nunca pasa de moda. Estampado de vaca en colores pastel: perfecto para un look dulce y juvenil.

|Pinterest

Uñas de vaca con detalles dorados: un toque sofisticado que eleva el diseño.

un toque sofisticado que eleva el diseño. Diseño de vaca con glitter: ideal para quienes aman las uñas llamativas y brillantes.

ideal para quienes aman las uñas llamativas y brillantes. Uñas de vaca estilo abstracto: manchas irregulares para un acabado artístico y moderno.

|Pinterest

Diseño de vaca en uñas cortas: práctico, cómodo y muy trendy.

práctico, cómodo y muy trendy. Uñas de vaca con efecto mate: una opción diferente que se ve elegante y actual.

una opción diferente que se ve elegante y actual. Diseño de vaca maximalista: uñas llenas de color, texturas y detalles para un look atrevido.

|Pinterest

Lo que debes tener en cuenta a la hora de hacerte uñas de vaca

Desde la revista Cosmopolitan publicaron que, antes de apostar por este diseño tan llamativo y en tendencia, es importante considerar algunos aspectos para que el resultado sea favorecedor y duradero:

