12 ideas de maquillaje natural que puedes llevar de día o de noche: para pieles morenas o claras

El maquillaje natural es ideal para resaltar la belleza del rostro sin perder frescura ni luminosidad. Estas 12 ideas funcionan tanto de día como de noche y están pensadas para favorecer a pieles morenas y claras, adaptándose a distintos estilos y ocasiones con un acabado ligero y elegante.

Desde la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron algunas inspiraciones para aquellas personas que buscan un look natural, nada cargado y favorecedor, que realce la belleza del rostro de forma suave y armoniosa, sin perder ese toque especial de los maquillajes.

Estas son las mejores maneras de llevar un maquillaje natural

Piel luminosa con base ligera: unifica el tono sin cubrir en exceso y deja un acabado fresco.

Maquillaje nude con rubor durazno: aporta color natural y un efecto saludable al rostro.

Sombras en tonos tierra suaves: ideales para definir la mirada sin recargarla.

|Pinterest

Delineado fino y discreto: resalta los ojos de forma sutil, perfecto para cualquier hora.

Pestañas definidas sin exceso de máscara: abre la mirada manteniendo un look natural.

Cejas peinadas y rellenas ligeramente: dan estructura al rostro sin verse marcadas.

|Pinterest

Labios nude o rosa natural: favorecen tanto de día como de noche.

Iluminador sutil en puntos clave: aporta luz sin efecto brillante exagerado.

Ojos con sombra champagne o beige: aportan luminosidad y elegancia.

|Pinterest

Maquillaje monocromático: usa un mismo tono suave en ojos, mejillas y labios.

Rubor en crema: se funde mejor con la piel y da un acabado fresco.

Glow natural sin exceso de polvo: deja ver la textura de la piel para un look más joven y natural.

|Pinterest

Los cuidados que debes tener con tu piel a la hora de maquillarte

Expertos de Maybelline señalaron que, para que el maquillaje luzca bonito y tu piel se mantenga sana, es fundamental cuidarla antes, durante y después de maquillarte. Estos son los cuidados clave que debes tener en cuenta:

