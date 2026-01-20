inklusion logo Sitio accesible
12 ideas de maquillaje natural que puedes llevar de día o de noche: para pieles morenas o claras

Estas ideas de maquillaje son perfectas para pieles morenas o claras, ya que realzan los rasgos sin recargar el rostro y se adaptan fácilmente a los looks.

Escrito por:  Ana André | DR

El maquillaje natural es ideal para resaltar la belleza del rostro sin perder frescura ni luminosidad. Estas 12 ideas funcionan tanto de día como de noche y están pensadas para favorecer a pieles morenas y claras, adaptándose a distintos estilos y ocasiones con un acabado ligero y elegante.

Desde la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron algunas inspiraciones para aquellas personas que buscan un look natural, nada cargado y favorecedor, que realce la belleza del rostro de forma suave y armoniosa, sin perder ese toque especial de los maquillajes.

Estas son las mejores maneras de llevar un maquillaje natural

  • Piel luminosa con base ligera: unifica el tono sin cubrir en exceso y deja un acabado fresco.
  • Maquillaje nude con rubor durazno: aporta color natural y un efecto saludable al rostro.
  • Sombras en tonos tierra suaves: ideales para definir la mirada sin recargarla.
  • Delineado fino y discreto: resalta los ojos de forma sutil, perfecto para cualquier hora.
  • Pestañas definidas sin exceso de máscara: abre la mirada manteniendo un look natural.
  • Cejas peinadas y rellenas ligeramente: dan estructura al rostro sin verse marcadas.
  • Labios nude o rosa natural: favorecen tanto de día como de noche.
  • Iluminador sutil en puntos clave: aporta luz sin efecto brillante exagerado.
  • Ojos con sombra champagne o beige: aportan luminosidad y elegancia.
  • Maquillaje monocromático: usa un mismo tono suave en ojos, mejillas y labios.
  • Rubor en crema: se funde mejor con la piel y da un acabado fresco.
  • Glow natural sin exceso de polvo: deja ver la textura de la piel para un look más joven y natural.
Los cuidados que debes tener con tu piel a la hora de maquillarte

Expertos de Maybelline señalaron que, para que el maquillaje luzca bonito y tu piel se mantenga sana, es fundamental cuidarla antes, durante y después de maquillarte. Estos son los cuidados clave que debes tener en cuenta:

  • Limpia bien tu rostro antes de maquillarte para eliminar grasa, sudor e impurezas.
  • Hidrata tu piel según tu tipo (seca, mixta o grasa); una piel bien hidratada hace que el maquillaje se vea más uniforme.
  • Aplica protector solar incluso si usas maquillaje; es esencial para prevenir manchas y envejecimiento prematuro.
  • Usa un primer adecuado para alisar la piel y prolongar la duración del maquillaje.
  • Evita productos vencidos o en mal estado, ya que pueden causar irritaciones o brotes.
  • No cargues el maquillaje: menos es más cuando buscas un acabado natural y saludable.
  • Lava brochas y esponjas con regularidad para evitar bacterias y problemas en la piel.
  • Retira siempre el maquillaje al final del día; dormir maquillada obstruye los poros.
  • Desmaquilla con suavidad, sin frotar en exceso para no irritar la piel.
  • Hidrata nuevamente después de desmaquillarte para ayudar a la piel a recuperarse.
