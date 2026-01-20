12 ideas de maquillaje natural que puedes llevar de día o de noche: para pieles morenas o claras
Estas ideas de maquillaje son perfectas para pieles morenas o claras, ya que realzan los rasgos sin recargar el rostro y se adaptan fácilmente a los looks.
El maquillaje natural es ideal para resaltar la belleza del rostro sin perder frescura ni luminosidad. Estas 12 ideas funcionan tanto de día como de noche y están pensadas para favorecer a pieles morenas y claras, adaptándose a distintos estilos y ocasiones con un acabado ligero y elegante.
Desde la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron algunas inspiraciones para aquellas personas que buscan un look natural, nada cargado y favorecedor, que realce la belleza del rostro de forma suave y armoniosa, sin perder ese toque especial de los maquillajes.
Estas son las mejores maneras de llevar un maquillaje natural
- Piel luminosa con base ligera: unifica el tono sin cubrir en exceso y deja un acabado fresco.
- Maquillaje nude con rubor durazno: aporta color natural y un efecto saludable al rostro.
- Sombras en tonos tierra suaves: ideales para definir la mirada sin recargarla.
- Delineado fino y discreto: resalta los ojos de forma sutil, perfecto para cualquier hora.
- Pestañas definidas sin exceso de máscara: abre la mirada manteniendo un look natural.
- Cejas peinadas y rellenas ligeramente: dan estructura al rostro sin verse marcadas.
- Labios nude o rosa natural: favorecen tanto de día como de noche.
- Iluminador sutil en puntos clave: aporta luz sin efecto brillante exagerado.
- Ojos con sombra champagne o beige: aportan luminosidad y elegancia.
- Maquillaje monocromático: usa un mismo tono suave en ojos, mejillas y labios.
- Rubor en crema: se funde mejor con la piel y da un acabado fresco.
- Glow natural sin exceso de polvo: deja ver la textura de la piel para un look más joven y natural.
Los cuidados que debes tener con tu piel a la hora de maquillarte
Expertos de Maybelline señalaron que, para que el maquillaje luzca bonito y tu piel se mantenga sana, es fundamental cuidarla antes, durante y después de maquillarte. Estos son los cuidados clave que debes tener en cuenta:
- Limpia bien tu rostro antes de maquillarte para eliminar grasa, sudor e impurezas.
- Hidrata tu piel según tu tipo (seca, mixta o grasa); una piel bien hidratada hace que el maquillaje se vea más uniforme.
- Aplica protector solar incluso si usas maquillaje; es esencial para prevenir manchas y envejecimiento prematuro.
- Usa un primer adecuado para alisar la piel y prolongar la duración del maquillaje.
- Evita productos vencidos o en mal estado, ya que pueden causar irritaciones o brotes.
- No cargues el maquillaje: menos es más cuando buscas un acabado natural y saludable.
- Lava brochas y esponjas con regularidad para evitar bacterias y problemas en la piel.
- Retira siempre el maquillaje al final del día; dormir maquillada obstruye los poros.
- Desmaquilla con suavidad, sin frotar en exceso para no irritar la piel.
- Hidrata nuevamente después de desmaquillarte para ayudar a la piel a recuperarse.