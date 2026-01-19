14 ideas de maquillaje social de noche: deslumbrarás a todos con esto en los ojos
El maquillaje es la oportunidad perfecta para destacar tu mirada. Checa estos modelos, que apuestan por ojos intensos, sofisticados y llenos de brillo.
El maquillaje social de noche permite jugar con la intensidad, el brillo y los contrastes para realzar la mirada al máximo. En estas 14 ideas encontrarás propuestas sofisticadas y modernas que ponen el foco en los ojos, ideales para eventos especiales donde quieras lucir impactante y deslumbrar a todos.
Desde la plataforma Pinterest, varios usuarios compartieron los mejores colores e inspiraciones para sumar a tu rostro, las cuales pueden ser utilizadas para fiestas, citas u otros eventos especiales.
Los mejores estilos de maquillaje social de noche
1. Smokey eye clásico: intenso y elegante, ideal para eventos formales.
2. Ojos con glitter sutil: aporta brillo sin exceso y eleva el look nocturno.
3. Delineado cat eye: alarga la mirada y aporta sofisticación.
4. Sombras en tonos dorados: iluminan el rostro y se ven lujosas de noche.
5. Maquillaje en tonos café: elegante, natural y muy favorecedor.
6. Ojos ahumados en tonos vino: sensuales y diferentes al negro tradicional.
7. Delineado gráfico: moderno y llamativo para looks más atrevidos.
8. Sombras metalizadas: reflejan la luz y hacen que los ojos destaquen.
9. Maquillaje con efecto cut crease: define el párpado y crea una mirada impactante.
10. Ojos en tonos plateados: perfectos para eventos de noche y looks glam.
11. Delineado difuminado: suave pero intenso, ideal si no quieres líneas marcadas.
12. Pestañas protagonistas: un look sencillo donde las pestañas son el centro.
13. Sombras en tonos nude con brillo: elegantes y discretas, pero con toque nocturno.
14. Maquillaje monocromático en tonos oscuros: armonioso y sofisticado para destacar la mirada.
Los cuidados que debes tener a la hora de maquillarte
Desde el portal Nosotras mencionaron que, a la hora de maquillarte, es importante comenzar con el rostro limpio e hidratado para que los productos se adhieran mejor y el acabado sea más uniforme.
Además, es clave elegir cosméticos adecuados para tu tipo de piel, ya que ayuda a evitar irritaciones y a que el maquillaje dure más tiempo. También es fundamental no aplicar exceso de producto y mantener brochas y esponjas limpias para prevenir imperfecciones.
Por último, desmaquillarte correctamente al final del día es muy importante para cuidar la piel y mantenerla sana.