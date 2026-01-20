13 cortes de pelo que a las mujeres les quitan unos cuantos años: te verás más joven

Un buen corte de pelo puede hacer una gran diferencia en la imagen y restar años al instante. Estos 13 cortes para mujeres están diseñados para aportar frescura, movimiento y luminosidad al rostro, logrando un efecto rejuvenecedor que te hará ver más joven y actual.

Expertos de la revista Elle publicaron los mejores modelos para que luzcas en tu cabellera , los cuales se adaptan a diferentes gustos, tipos de cara y texturas de tu pelo, ideales para animarte a un cambio de look que te encantará.

Los cortes de pelo para mujeres que rejuvenecen

Bob clásico: a la altura de la mandíbula, aporta frescura y define el rostro sin endurecerlo.

a la altura de la mandíbula, aporta frescura y define el rostro sin endurecerlo. Bob largo (long bob): llega a los hombros y es ideal para verse moderna y elegante sin perder versatilidad.

llega a los hombros y es ideal para verse moderna y elegante sin perder versatilidad. Pixie: corto y ligero, resalta los rasgos y rejuvenece al instante.

|Pinterest

Corte en capas suaves: da movimiento y evita que el cabello se vea pesado o sin vida.

da movimiento y evita que el cabello se vea pesado o sin vida. Shag: desenfadado y con textura, aporta un aire juvenil y actual.

desenfadado y con textura, aporta un aire juvenil y actual. Corte con flequillo cortina: enmarca el rostro y disimula líneas de expresión en la frente.

|Pinterest

Media melena desfilada: aporta volumen y un efecto fresco que resta años.

aporta volumen y un efecto fresco que resta años. Corte clavicut: a la altura de la clavícula, estiliza el cuello y suaviza las facciones.

a la altura de la clavícula, estiliza el cuello y suaviza las facciones. Corte asimétrico: moderno y atrevido, rompe con la rigidez de los estilos clásicos.

|Pinterest

Melena larga en capas: mantiene el largo pero suma movimiento y ligereza.

mantiene el largo pero suma movimiento y ligereza. Bob con ondas suaves: las ondas aportan dinamismo y un look más joven.

las ondas aportan dinamismo y un look más joven. Corte recto con puntas desfiladas: evita el efecto rígido y da una imagen más fresca.

evita el efecto rígido y da una imagen más fresca. Corte con flequillo lateral: suaviza el rostro y crea un efecto rejuvenecedor inmediato.

|Pinterest

Así puedes cuidar tu cabello

Cuidar tu cabello no tiene que ser complicado; con una rutina constante puedes mantenerlo sano, brillante y fuerte. Desde la revista Vogue compartieron consejos clave para lograrlo:

