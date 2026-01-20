13 cortes de pelo que a las mujeres les quitan unos cuantos años: te verás más joven
Estos cortes de pelo están pensados para rejuvenecer el rostro, suavizar las facciones y aportar frescura al look; son opciones modernas y favorecedoras.
Un buen corte de pelo puede hacer una gran diferencia en la imagen y restar años al instante. Estos 13 cortes para mujeres están diseñados para aportar frescura, movimiento y luminosidad al rostro, logrando un efecto rejuvenecedor que te hará ver más joven y actual.
Expertos de la revista Elle publicaron los mejores modelos para que luzcas en tu cabellera , los cuales se adaptan a diferentes gustos, tipos de cara y texturas de tu pelo, ideales para animarte a un cambio de look que te encantará.
Los cortes de pelo para mujeres que rejuvenecen
- Bob clásico: a la altura de la mandíbula, aporta frescura y define el rostro sin endurecerlo.
- Bob largo (long bob): llega a los hombros y es ideal para verse moderna y elegante sin perder versatilidad.
- Pixie: corto y ligero, resalta los rasgos y rejuvenece al instante.
- Corte en capas suaves: da movimiento y evita que el cabello se vea pesado o sin vida.
- Shag: desenfadado y con textura, aporta un aire juvenil y actual.
- Corte con flequillo cortina: enmarca el rostro y disimula líneas de expresión en la frente.
- Media melena desfilada: aporta volumen y un efecto fresco que resta años.
- Corte clavicut: a la altura de la clavícula, estiliza el cuello y suaviza las facciones.
- Corte asimétrico: moderno y atrevido, rompe con la rigidez de los estilos clásicos.
- Melena larga en capas: mantiene el largo pero suma movimiento y ligereza.
- Bob con ondas suaves: las ondas aportan dinamismo y un look más joven.
- Corte recto con puntas desfiladas: evita el efecto rígido y da una imagen más fresca.
- Corte con flequillo lateral: suaviza el rostro y crea un efecto rejuvenecedor inmediato.
Así puedes cuidar tu cabello
Cuidar tu cabello no tiene que ser complicado; con una rutina constante puedes mantenerlo sano, brillante y fuerte. Desde la revista Vogue compartieron consejos clave para lograrlo:
- Lávalo según tu tipo de cabello: no todos necesitan lavarlo a diario. El cabello seco o rizado requiere menos lavados; el graso, un poco más de frecuencia.
- Usa shampoo y acondicionador adecuados: elige productos según tus necesidades (hidratación, volumen, control de frizz, reparación).
- No abuses del calor: planchas, secadoras y rizadores pueden dañarlo. Úsalos con moderación y aplica protector térmico.
- Hidrata con mascarillas: una o dos veces por semana ayudan a nutrir y reparar la fibra capilar.
- Corta las puntas regularmente: cada 6 a 8 semanas evita el quiebre y mantiene el cabello con mejor aspecto.
- Cepilla con cuidado: hazlo de medios a puntas y evita jalar cuando está mojado.
- Protege tu cabello del sol: el sol también lo reseca; usa productos con filtro UV o cúbrelo con sombreros.
- Cuida tu alimentación: una dieta equilibrada con proteínas, vitaminas y minerales se refleja en un cabello más fuerte.
- Evita productos agresivos: reduce el uso de químicos fuertes y elige fórmulas más suaves cuando sea posible.