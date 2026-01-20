inklusion logo Sitio accesible
13 cortes de pelo que a las mujeres les quitan unos cuantos años: te verás más joven

Estos cortes de pelo están pensados para rejuvenecer el rostro, suavizar las facciones y aportar frescura al look; son opciones modernas y favorecedoras.

Cortes de pelo clásicos para rejuvenecer
|Foto de Canva en Canva
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Ana André | DR

Un buen corte de pelo puede hacer una gran diferencia en la imagen y restar años al instante. Estos 13 cortes para mujeres están diseñados para aportar frescura, movimiento y luminosidad al rostro, logrando un efecto rejuvenecedor que te hará ver más joven y actual.

Expertos de la revista Elle publicaron los mejores modelos para que luzcas en tu cabellera , los cuales se adaptan a diferentes gustos, tipos de cara y texturas de tu pelo, ideales para animarte a un cambio de look que te encantará.

Los cortes de pelo para mujeres que rejuvenecen

  • Bob clásico: a la altura de la mandíbula, aporta frescura y define el rostro sin endurecerlo.
  • Bob largo (long bob): llega a los hombros y es ideal para verse moderna y elegante sin perder versatilidad.
  • Pixie: corto y ligero, resalta los rasgos y rejuvenece al instante.
Cortes de pelo que a las mujeres les quitan años
|Pinterest

  • Corte en capas suaves: da movimiento y evita que el cabello se vea pesado o sin vida.
  • Shag: desenfadado y con textura, aporta un aire juvenil y actual.
  • Corte con flequillo cortina: enmarca el rostro y disimula líneas de expresión en la frente.
cortes de pelo que a las mujeres les quitan unos cuantos años
|Pinterest

  • Media melena desfilada: aporta volumen y un efecto fresco que resta años.
  • Corte clavicut: a la altura de la clavícula, estiliza el cuello y suaviza las facciones.
  • Corte asimétrico: moderno y atrevido, rompe con la rigidez de los estilos clásicos.
Cortes de pelo para mujeres
|Pinterest

  • Melena larga en capas: mantiene el largo pero suma movimiento y ligereza.
  • Bob con ondas suaves: las ondas aportan dinamismo y un look más joven.
  • Corte recto con puntas desfiladas: evita el efecto rígido y da una imagen más fresca.
  • Corte con flequillo lateral: suaviza el rostro y crea un efecto rejuvenecedor inmediato.
Cortes de cabello para mujeres
|Pinterest

Así puedes cuidar tu cabello

Cuidar tu cabello no tiene que ser complicado; con una rutina constante puedes mantenerlo sano, brillante y fuerte. Desde la revista Vogue compartieron consejos clave para lograrlo:

  • Lávalo según tu tipo de cabello: no todos necesitan lavarlo a diario. El cabello seco o rizado requiere menos lavados; el graso, un poco más de frecuencia.
  • Usa shampoo y acondicionador adecuados: elige productos según tus necesidades (hidratación, volumen, control de frizz, reparación).
  • No abuses del calor: planchas, secadoras y rizadores pueden dañarlo. Úsalos con moderación y aplica protector térmico.
  • Hidrata con mascarillas: una o dos veces por semana ayudan a nutrir y reparar la fibra capilar.
  • Corta las puntas regularmente: cada 6 a 8 semanas evita el quiebre y mantiene el cabello con mejor aspecto.
  • Cepilla con cuidado: hazlo de medios a puntas y evita jalar cuando está mojado.
  • Protege tu cabello del sol: el sol también lo reseca; usa productos con filtro UV o cúbrelo con sombreros.
  • Cuida tu alimentación: una dieta equilibrada con proteínas, vitaminas y minerales se refleja en un cabello más fuerte.
  • Evita productos agresivos: reduce el uso de químicos fuertes y elige fórmulas más suaves cuando sea posible.
