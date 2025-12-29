14 ideas de peinados para bebés niñas: hay recogidos y sueltos, se verá preciosa

Si estás buscando ideas de peinados para bebés niñas que sean prácticos , cómodos y adorables, aquí encontrarás la inspiración perfecta. Desde peinados recogidos para mantener el cabello en su lugar, hasta estilos sueltos que resaltan su ternura natural. Estas 14 ideas combinan facilidad y estilo.

1. Coleta clásica con ligas de colores

Una sencilla coleta alta o baja, perfecta para mantener el cabello fuera del rostro, usando liguitas coloridas para dar un toque infantil.

2. Coletas gemelas con ligas decorativas

Dos coletas simétricas a los lados con liguitas a juego, ideal para un look dulce y equilibrado.

Ideas para peinados para niñas bebés con ligas de tela.|(ESPECIAL / PINTEREST)

3. Moñitos dobles con ligas

Mini moños hechos con ligas suaves que se ven adorables y sujetan bien el cabello fino.

4. Peinado en zigzag con ligas

Divide el cabello en secciones y usa ligas para crear un efecto visual divertido tipo zigzag.

5. Media coleta con ligas

Sencillo y elegante: recoge solo la mitad del cabello y sujétalo con una liga decorativa.

6. Trenzas pequeñas con ligas al final

Trenzas finitas con liguitas al final para mantenerlas en su lugar y dar un detalle coqueto.

7. Coleta con burbujas (bubble ponytail)

Varias ligas a lo largo de la coleta para crear secciones redondas y juguetonas.

8. Mini trenza lateral con ligas de colores

Una trenza recogida lateral asegurada con ligas que resalten con el outfit.

9. Peinado con ligas en forma de corazón

Usa ligas en puntos estratégicos para dar forma de corazón en el cabello.

10. Coletas múltiples con ligas temáticas

Divide el cabello en varias secciones y agrega ligas con formas o colores temáticos.

11. Moñito alto con liga decorativa

Un moño sencillo en la coronilla adornado con una liguita con lazo o perlas.

Con estas ideas de peinados para niñas te inspirarás.|(ESPECIAL/PINTEREST)

12. Trenza en corona con ligas pequeñas

Una trenza alrededor de la cabeza asegurada con pequeñas ligas para un estilo dulce y etéreo.

13. Coleta con ligas en forma de estrellas

Añade pequeñas ligas con adornos de estrellas para un look festejado.

14. Moño lateral con ligas espirales

Un moñito ligeramente lateral con ligas en espiral para un peinado divertido y seguro.

¿A qué edad se recomienda peinar a un bebé?

La edad recomendada para comenzar a peinar a tu bebé con y sin ligas es a partir de los 6 meses o más, de acuerdo a la cantidad de pelo que tenga. Lo que debes notar primero es que su cabello tiene que estar más grueso, para que pueda soportar las ligas de tela. Aun así, es recomendable no apretarlas demasiado para no dañar los folículos.