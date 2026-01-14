2 mascarillas caseras que le devolverán el brillo a tu cabello y son extremadamente nutritivas

El uso de calor, los tintes y hasta un mal cepillado pueden ocasionar que tu cabello se debilite , perdiendo brillo y sedosidad. La buena noticia es que en la mayoría de casos, esto es reversible y pueden aminorarse los estragos con mascarillas caseras que tengan ingredientes repletos de nutrientes.

Mascarillas caseras de huevo con miel para las melenas dañadas

Si el problema es que tu cabellera se ve opaca y áspera, entonces una opción que te conviene es la mezcla de miel y huevo, que al combinarse crean una "bomba de nutrientes" muy efectiva. De acuerdo con información de Nivea, este tipo de preparaciones limpian el cuero cabelludo y revitalizan la estructura en general; mientras que Heathline explica que aportan proteínas para la regeneración.

Las mascarillas caseras de miel son perfectas para cabellos dañados|Freepik

El paso a paso es muy sencillo. Solo tienes que batir un huevo entero con dos cucharadas de miel, incorporando hasta que se cree una textura espesa. Para aplicar, humedece tu melena y distribuye con ayuda de una brochita o usando tus dedos, tratando de llegar a toda la superficie. Deja reposar por unos 30 minutos y lava con agua tibia, usando los productos habituales de tu rutina. Repite hasta tres veces por semana.

De aguacate y aceite de oliva para el pelo con frizz

Un problema muy habitual es el frizz, que es cuando "se esponja" y no logra verse aplacado. En estos casos, lo mejor es recurrir a una fórmula que se concentre en devolverle la hidratación, ya que de ahí viene el problema y según un artículo de All Things Hair, las mascarillas de aceite de oliva y aguacate son buena alternativa, pues Medical News Today los describe como capaces de prevenir el quiebre y regenerarlo.

El aguacate y el aceite de oliva son ingredientes muy benéficos para las cabelleras dañadas|Freepik

Lo mejor es que es fácil de preparar y no toma más de cinco minutos, así que el tiempo no será un problema. Toma medio aguacate y aplástalo con un tenedor mientras incorporas una cucharada de aceite de oliva. Aplica principalmente de medios a puntas. Si tienes a la mano, usa un gorro para baño, sino envuelve con plástico y deja 20 minutos. Lava perfectamente y peina, probando incluso un estilo en tendencia para 2026 .