8 ideas de peinados con media melena que están en tendencia: te harán ver elegante y juvenil

Este 2026, una de las tendencias en el cabello que triunfará es la media melena. Y es que no solo es un estilo que se ve muy sofisticado y le va bien a mujeres de cualquier edad, sino que permite hacer distintos tipos de peinados para cualquier ocasión y sin tener que ser una experta .

1. Raya media y puntas tipo Hollywood

Una opción de peinados que nunca falla son las melenas sueltas con raya media y para quienes tienen el pelo midi, el efecto de puntas tipo Hollywood es ideal porque da volumen y se ve súper elegante.

La media melena es perfecta para hacer peinados sofisticados|Pinterest

2. Pelo suelto con capas largas

Para que la media melena no se vea aburrida, una opción infalible son las capas largas, ya que agregan movimiento y textura sin tener que usar calor.

La media melena es perfecta para hacer peinados sofisticados|Pinterest

3. Volumen extremo con calor

Si tienes un poco más de tiempo y quieres probar nuevos peinados para el pelo mediano, entonces el volumen con calor se volverá tu estilo preferido.

La media melena es perfecta para hacer peinados sofisticados|Pinterest

4. Trenza de lado y rizos pronunciados

Cuando se trata de ocasiones formales, las trenzas de lado son perfectas para hacer peinados elegantes y fáciles , sobre todo si se elevan con rizos pronunciados que caigan sobre los hombros,

La media melena es perfecta para hacer peinados sofisticados|Pinterest

5. Peinados de media melena con efecto desenfadado

En el día a día, los cortes de pelo midi son grandes aliados para no tener que pasar horas frente al espejo y los estilos que se distinguen por su aire despreocupado resultan siempre infalibles.

La media melena es perfecta para hacer peinados sofisticados|Pinterest

6. Con flequillo abierto

Si crees que las media melena no se ve bien con fleco, estás muy equivocada y la prueba está en lo fácil que es fusionar este tipo de cortes con lacios, ondulados y hasta rizos.

La media melena es perfecta para hacer peinados sofisticados|Pinterest

7. Peinados para media melena rizada

Si tienes rizos naturales y se te acabaron las ideas para estilizarlo todos los días, no hay de qué preocuparse. En estos casos lo mejor es recurrir a un ligero degrafilado y perfeccionar con espuma.

La media melena es perfecta para hacer peinados sofisticados|Netflix

8. Lacio perfecto al frente

Para enmarcar el rostro y darle una vista renovada al corte midi, los lacios perfectos resultan muy fáciles de hacerse; la raya puede ser al centro o de lado.

La media melena es perfecta para hacer peinados sofisticados|Pinterest

Los peinados con media melena no solo son un estilo que será tendencia en los próximos meses , sino que demuestran que no necesitas un cabello súper largo para verte elegante y rejuvenecida.