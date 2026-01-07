8 ideas de peinados con media melena que están en tendencia: te harán ver elegante y juvenil
No necesitas una cabellera kilométrica para lucir peinados preciosos y estas inspiraciones son perfectas para una imagen resplandeciente sin mucho esfuerzo.
Este 2026, una de las tendencias en el cabello que triunfará es la media melena. Y es que no solo es un estilo que se ve muy sofisticado y le va bien a mujeres de cualquier edad, sino que permite hacer distintos tipos de peinados para cualquier ocasión y sin tener que ser una experta .
1. Raya media y puntas tipo Hollywood
Una opción de peinados que nunca falla son las melenas sueltas con raya media y para quienes tienen el pelo midi, el efecto de puntas tipo Hollywood es ideal porque da volumen y se ve súper elegante.
2. Pelo suelto con capas largas
Para que la media melena no se vea aburrida, una opción infalible son las capas largas, ya que agregan movimiento y textura sin tener que usar calor.
3. Volumen extremo con calor
Si tienes un poco más de tiempo y quieres probar nuevos peinados para el pelo mediano, entonces el volumen con calor se volverá tu estilo preferido.
4. Trenza de lado y rizos pronunciados
Cuando se trata de ocasiones formales, las trenzas de lado son perfectas para hacer peinados elegantes y fáciles , sobre todo si se elevan con rizos pronunciados que caigan sobre los hombros,
5. Peinados de media melena con efecto desenfadado
En el día a día, los cortes de pelo midi son grandes aliados para no tener que pasar horas frente al espejo y los estilos que se distinguen por su aire despreocupado resultan siempre infalibles.
6. Con flequillo abierto
Si crees que las media melena no se ve bien con fleco, estás muy equivocada y la prueba está en lo fácil que es fusionar este tipo de cortes con lacios, ondulados y hasta rizos.
7. Peinados para media melena rizada
Si tienes rizos naturales y se te acabaron las ideas para estilizarlo todos los días, no hay de qué preocuparse. En estos casos lo mejor es recurrir a un ligero degrafilado y perfeccionar con espuma.
8. Lacio perfecto al frente
Para enmarcar el rostro y darle una vista renovada al corte midi, los lacios perfectos resultan muy fáciles de hacerse; la raya puede ser al centro o de lado.
Los peinados con media melena no solo son un estilo que será tendencia en los próximos meses , sino que demuestran que no necesitas un cabello súper largo para verte elegante y rejuvenecida.